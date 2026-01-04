YouTubeチャンネル「ri5357」では、猫と飼い主のまるで無限ループのようなシーンが配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎます」「これはいつまでも見てられる！」の声が続出しました。

【画像5枚】「困惑してるwwww」 これが、飼い主に《意を突かれた》猫です！

思わず「師匠！」と呼びたくなる

注目を集めたのは「のせるとのせ返してくるネコ」という動画。画面は、飼い主の手にそっと前足を乗せた猫のショットからスタート。猫の「私にかニャうとでも？」というクールな表情が見ものです。

飼い主が猫の前足に優しく手を乗せようとすると、それをかわすかのように飼い主さんの手の上にスッと乗せ返す猫。それが延々と繰り返される修行のような光景に、「まだまだ脇が甘いニャ」というセリフが聞こえてきそう。

飼い主が手を乗せる寸前に、前足をひょいっと引き抜くタイミングが絶妙です。飼い主の動きを完全に読んでいるようで、「師匠！」と呼びたくなるほど。

そんなループを繰り返していた猫と飼い主でしたが、後半は展開が変わりました。飼い主さんが、手をのせ返さずにナデナデするというイレギュラーな行動に出たのです。かわいさに我慢できなくなったのでしょうか。これには猫も不意を突かれたのか、「ニャっ、ニャんだ！？」という表情を見せました。

動画を見た人からは「こういうのが見たかった！」「思わず抱きしめたくなるね」と、かわいさの無限ループに称賛の声が寄せられています。皆さんも、とびきり癒やされる猫と飼い主のかわいすぎるやり取りをチェックしてみてください。