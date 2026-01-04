³ÚÅ·°ì¶Ú14Ç¯¡Ä35ºÐ¤Î¸µÂÇÅÀ²¦¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÂÎ¤¬¸Â³¦¡×¡¡²¸»Õ¡¦À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤ËÈ¯É½
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÅçÆâ¹¨ÌÀ¤¬1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅçÆâ¤Ï2022Ç¯7·î23Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÃ£À®¤·¤¿ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤ÎµÇ°¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É4Ëç¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÆâ¤Ï2011Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢ÌÀÂç¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï97»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö³ÚÅ·°ì¶Ú14Ç¯¡£À±Ìî´ÆÆÄ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢2013Ç¯ÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£2016Ç¯°Ê¹ß¤Ï8Ç¯Ï¢Â³¤Ç100»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢21Ç¯¤ÏÂÇÅÀ²¦¡¢22Ç¯¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢24Ç¯¤Ï40»î¹ç¡¢25Ç¯¤Ï5»î¹ç¤Î¤ß¡£ºòÇ¯10·î3Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿²¸»Õ¤ÎÀ±Ìî´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÌ¿Æü¤Ë¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤Ë36ºÐ¤È¤Ê¤ëÅçÆâ¤Ï¡ÖÂÎ¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¡¢Â¾µåÃÄ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â³ð¤ï¤º¤³¤³¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢²ÈÂ²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£14Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö2013Ç¯ÆüËÜ°ì¤Î½Å¤ß¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿³Ð¸ç¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À·É°Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤³¤³¤ÇÅçÆâ¡Ù¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿²¿¤«¤Î·Á¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
