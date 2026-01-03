サッポロ不動産開発 福吉敬氏「AIと対話しながら要件を描く。学びとしてのDXが進んだ1年」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。サッポロ不動産開発で、経営企画部 DX ITグループを務める福吉敬氏の回答は以下のとおりだ。
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。各社、皆さん同様だと思いますが、やはりAIの活用が大きかったと思います。一昨年まで、ローコード・ノーコードでの開発を模索していたことが、それを上書きする形で、AIと相談しながら社内でツールの作成に入れるようになったのは、エポックメイキングでした。例えば、データを持っていても、アプリケーションの契約をしないと活用が難しい、またBIを使おうにもなかなか使い方が分からないといった課題がありました。そこが、AIと相談しながらプロトタイプを作り、考えることができるようになったのは大きな進化だと思います。もちろん、あくまでプロトタイプであり、本番用は今まで通りの発注になると思いますが、要件定義を書く際に「何を書けば？」となっていた状態から、自ら一度AIと対話しながら概念整理と構築を実施しているため、「機能要件」「非機能要件」の意味と、「自分のやりたいことと目指したい未来」を自らの経験をもって書ける環境ができたことは、飛躍的な進歩だと思っています。AIは業務改善の文脈で語られがちですが、「学び」という観点でも相当な力を発揮できそうだと期待できる1年となりました。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。社内に眠る膨大な資料の整理が、今後重要になってくると考えています。せっかくAI環境が整ってきたので、過去資料を活用できれば、さらに深いナレッジを展開できるのではないかと思うのですが、整理のためのロジックが描けておらず、未着手の状態です。「これから」のために、この資料をどのように整理し、活用するか。通常業務を進めながらも、この資料整理と活用環境の構築をどのように進めていくのかが、今感じている課題感です。前向きな課題だと捉えています。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。同じくAIに関するテーマになりますが、今後は活用環境構築の充実が重要になってくるという認識です。現在は、個別のチャットでそれぞれがAIに聞いている状況ですが、今後は会社の基本データを入れたRAG環境を構築し、さまざまな問いを立てられる状態をつくることで、さらなる加速が目指せると考えています。併せて、これは社内情報の保護やナレッジの水平展開、人材育成にもつながると考えており、課題として挙げた社内資料の構造化や検索性の向上と合わせて実施することを、2026年のテーマとしていければと思っています。
