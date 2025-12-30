浜辺美波とSnow Man・目黒蓮の“2026年に頑張りたいこと”

女優の浜辺美波（25歳）が、2026年2月6日公開予定の映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画で、“2026年に頑張りたいこと”について語った。



映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波とSnow Man・目黒蓮が、2026年に頑張りたいことについて語る動画が公開され、浜辺は「まずは、お家を綺麗に保つ。もっと頻繁にワンちゃんのクッションとか洗いたい！ 忙しくなってくる時に、旬を大事にしたい！ イベントごとを楽しみたい！ お花見とか花を見ながら『綺麗だ！』と思う心を大切にしたい」と話す。



一方、目黒は2025年に初めてゴルフに行ったそうで、「2026年も、1回始めたからには続けて頑張ってみたいな」と語った。