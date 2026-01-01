風邪やインフルエンザが流行する季節がやってきた。気温が下がり、湿度が低下する冬季にこうした感染症が猛威を振るうのはなぜか。

「インフルエンザウイルスをはじめ、風邪の原因となるウイルスは、低温、低湿度の環境を好み、寒く乾燥した冬に活発になり、感染力が強まります。さらに空気が乾燥すると、せきやくしゃみで飛び散ったウイルスがより遠くまで届きやすくなるのです」

そう語るのは、耳鼻咽喉科専門医の内尾紀彦先生。しかも低温や乾燥の状況下では、のどや鼻の防御機能が低下して、ウイルスが体内に侵入しやすくなるのだという。

のどを保湿してウイルスの侵入を防ぐ

「人体には、細菌やウイルスから身体を守る防御機能として“粘膜”と“免疫機能”の2つが備わっています。第一の防御機能として、のどの粘膜を覆っている“線毛”がウイルスなどの異物を絡め取って体外へ排出する役目をします。次に、のどの粘膜免疫で働くIgA抗体（免疫グロブリンA）が増殖を防ぎます。

この線毛は乾燥にとても弱く、のどが潤っていないと十分に機能しなくなり、ウイルスがのどの細胞に侵入して炎症を起こします。その結果、線毛が壊れてしまい、よりウイルスが侵入しやすくなるという悪循環に陥ってしまうのです」（内尾先生、以下同）

この状態が続くと、せきやのどの炎症が悪化し、慢性的に風邪をひきやすい状態につながるのだという。

「風邪の発症を防ぐには、のどを保湿してウイルスの侵入、増殖を防ぐバリア機能を正常に保つことが大切です」

感染症対策として「マスク、手洗い、うがい」は周知されているが、「のどの保湿」については症状が出たあとの“ケア”という印象が強く、予防手段としての意識が十分に浸透していないのが問題だと内尾先生は言う。

「もちろん、ウイルスを防御するにはマスクや手洗い、うがいは必須です。それにプラスして、のどの保湿ケアもしっかり行ってほしいのです」

では、のどの乾燥を防ぎ、潤いを保つにはどんな対策が有効だろうか。

「マスクやうがいにものどの保湿効果はありますが、のどを直接潤すことができる“こまめな水分補給”がいちばん有効です。冷水や熱すぎる湯ではなく、常温の水を少しずつとるようにします。いち押しは白湯（さゆ）です」

緑茶などお茶は利尿作用があり、かえって身体の水分が奪われることもあり、常温の水がいちばん望ましいようだ。

加湿器や濡れマスクでさらに乾燥対策を

エアコンなど暖房器具で部屋を暖かくするときは、加湿器で室内の乾燥を防ぐことも大事だ。

「室温20℃、湿度50〜60％を目安に設定し、呼吸で取り入れる空気の湿度を上げてのどが乾燥しないようにします」

最近は超音波加湿器や、卓上でも使用できるポータブル加湿器など機種もさまざまなので、用途に応じて利用しやすくなっている。

「マウススプレーや濡れマスクなども手軽にのどを保湿できるアイテムとしておすすめです。最近では、のどの保湿や免疫機能の維持に働くラクトフェリンなどのサプリメントも注目されています。

特に口呼吸になりやすく、口内やのどの乾燥に悩んでいる人はいろいろ試してほしいですね。口呼吸は、鼻粘膜の防護壁を通さずに外気を直接体内に取り込んでしまうため、ウイルスが侵入しやすく感染症にかかるリスクが高まります。鼻呼吸にかえていく必要があります」

のどが乾燥してヒリヒリするときに、のど飴をなめてケアする人は多いだろう。ところがのど飴をなめすぎると、保湿になるどころか逆効果になることもあるという。

「糖分が含まれているのど飴は、唾液の浸透圧が高まり、なめ続けていると口内の水分が少なくなってしまうので注意しましょう」

糖分と同様に注意したいのが塩分。「塩には殺菌効果があるので、塩水でうがいをすると感染症予防になる」とされるが、のどの乾燥対策には適さないのだそう。

「濃い塩分をとると口中は乾燥しやすくなります。鼻うがいには塩水が推奨されますが、のどの保湿を狙うのなら、普通の水で口内うがいをするほうが効果的です」

感染症予防には、加えて睡眠、運動、栄養バランスのよい食事、ストレスケアなど、免疫機能を正常に保つ生活習慣も大事だ。のどの乾燥対策をしっかり行い、この冬を乗り越えたい！

勘違いしがちな「のどケア」対策

× 冷たい水やお湯で水分補給

水分補給の水は、冷たすぎると体温を下げて身体を冷やすことになり、熱すぎるとのどの粘膜を傷つけてしまうおそれがある。

× のど飴

のど飴に含まれている糖分が口内の水分を引き寄せるので、のどの粘膜の水分が奪われることも。口内のべたつき、乾燥を招くので過剰摂取は要注意。

× 炭酸水で水分補給

のどがさっぱりして、満腹感を促すためダイエットによいとされるが、体内の保湿効果は普通の水よりも落ちる。弱酸性なので胃酸の逆流が起きやすく、脱水を招くことも。

× 塩水うがい

鼻うがいには、体液と同じぐらいの塩分濃度の塩水が推奨されるが、濃すぎる塩水での口内うがいは、のどの乾燥を招くおそれがある。

× 緑茶で水分補給

緑茶に含まれるカテキンには抗ウイルス作用があるとされるが、それほど強い成分ではない。それよりカフェインの作用で利尿が促されるので、がぶ飲みは避けるように。

◎白湯（常温の水）

のどの保湿には、一度沸騰させた水（白湯）や体温に近い温度の水がいちばんよい。少しずつ飲むのがポイント。

「のどケア」におすすめのアイテム

・マスク（濡れマスク）

・加湿器

・マウススプレー

マスクは飛沫（ひまつ）感染を防ぐだけでなく、のどの保温・保湿にも役立つ。濡れマスクなら、のどへの加湿効果がさらに高くなる。

暖房器具の使用時は、加湿器を使って室内の湿度を50〜60％に保つようにする。マウススプレーは外出先などで手軽にのどケアができるので重宝。

唾液腺マッサージで唾液量をキープ！

唾液量が少ないと、口内やのどが乾燥しやすくなる。定期的に唾液腺をマッサージして、唾液が出やすくしておくとよい。耳たぶのやや前方にある耳下腺や、あごの骨の内側にある顎下腺、あごの真下（舌の付け根）の舌下腺を指先でグルグルと刺激したり、軽く押し上げるようにしてマッサージする。

教えてくれたのは……内尾紀彦先生●そらいろ耳鼻咽喉科センター北駅前院院長。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会耳鼻咽喉科専門医。東京慈恵会医科大学附属病院の助教として咽頭外来の責任者を務めたあと、2021年より現職。鼻やのどの不調に関する診察・啓発に注力する一方、テレビや雑誌などでも幅広く活躍。

取材・文／桑原順子