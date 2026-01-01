¾®³Ø´Û °ËÆ£¿¿»Ì»á ¡Ö¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¡Ù»ÏÆ°¡£´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¾®³Ø´Û °ËÆ£¿¿»Ì»á ¡Ö¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¡Ù»ÏÆ°¡£´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
2025Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿Ê²½¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á°Äó¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î°è¤ò±Û¤¨¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ÎÁ°Äó¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¡º÷¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜÅÀ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤âÊ¬»¶¡¦ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¾®³Ø´Û¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£¿¿»Ì»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡½¡½2025Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¹¹ð¤Î±Ä¶ÈÉô½ð¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹¹ð¶É¡×¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È¶É¡×¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢10·î¤Ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¡×¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢BtoB¡¢BtoCÎ¾ÌÌ¤Ç¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÌäÂê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AI¸¡º÷¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÄã²¼¡¢Æ±¤¸¤¯AI¥¯¥í¡¼¥é¡¼¤Î¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸¢ÍøÌäÂê¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¡¢Æü¡¹ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸Ä¼Ò¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£BtoB¡¢BtoC¤¤¤º¤ì¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³«È¯¡¢¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È