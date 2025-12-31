ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡2·³ËÜµò¡¦³ù¥±Ã«¤Ë4²¯±ßÅê»ñ¡¡ºÇÀèÃ¼ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×Æ³Æþ¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡¢°éÀ®µòÅÀ¤È¤Ê¤ë2·³ËÜµò¤ÎÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¤ÎÀßÈ÷¤òÁí³Û4²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¡£Íèµ¨¤«¤é¼ÂºÝ¤ÎÅê¼ê¤Î±ÇÁü¤Èµå¶Ú¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëºÇÀèÃ¼ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤âÇ®¿´¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äµð¿Í¤Ê¤É1·³¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢µåÃÄ´´Éô¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¡³£¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£°éÀ®¤Î²áÄø¤È¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï³ù¥±Ã«¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³ù¥±Ã«¤ÎÎÀÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼¼¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢2·³»ÜÀßÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê·úÊª¤â·úÀß¤¹¤ë¡£¸½ºß200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤À¤¬¡¢ÇÜ¤Î400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¹¤µ¤ò³ÈÂç¤·¡¢µ¡ºà¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£ÍèÇ¯4¡Á5·î¤´¤í¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2030Ç¯¤ò¤á¤É¤ËËÌ³¤Æ»Æâ¤Ø¤Î2·³»ÜÀß°ÜÅ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±´´Éô¤Ï¡Ö°éÀ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ³ù¥±Ã«¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¡£Áª¼ê°éÀ®¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£