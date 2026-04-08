大和ハウスプレミストドーム（札幌市豊平区）を運営する札幌ドームは７日、２０２５年度のドーム稼働率は７１％で、約１億円の純利益を見込んでいることを記者会見で明らかにした。同社によると、２５年度は人気グループ「嵐」のライブをはじめとする大型イベントをドームで開催。施設利用料や物販などが堅調に伸び、売上高は２０億円を超える見込みという。ドームを巡っては、プロ野球・北海道日本ハムファイターズが本拠地を