「日本ハム−オリックス」（５日、エスコンフィールド）日本ハムの万波が七回、左越えに５号３ランを放った。２−２の七回２死一、二塁で、ペルドモのスライダーを泳ぎながらも運んだ。日本ハムは開幕からアーチを量産。前日まで全８試合連続でチーム２０本塁打としていた。開幕から９試合連続本塁打は２００３年以来。