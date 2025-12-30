サウサンプトンの松木玖生、4カ月ぶり出場…岩田智輝＆古橋亨梧との対決はドロー決着

チャンピオンシップ（イングランド2部）第24節が29日に行われ、バーミンガムとサウサンプトンが対戦した。



バーミンガムではMF岩田智輝がフル出場し、FW古橋亨梧は先発出場で69分までプレー。MF藤本寛也はベンチ入りしたものの出番は訪れなかった。



一方、サウサンプトンではMF松木玖生が6試合ぶりのメンバー入りを果たすと、83分から途中出場。トンダ・イカート監督の就任後初出場となり、8月30日のワトフォード戦以来、4カ月ぶり5試合目となるトップチームでのプレーとなった。



試合は49分にバーミンガムがセットプレーで先制する。しかし、サウサンプトンは71分にキャメロン・アーチャーのゴールで追いつき、1−1で引き分けた。バーミンガムは6試合未勝利、サウサンプトンは4試合未勝利となっている。



次節は1月1日に行われ、バーミンガムはワトフォードと、サウサンプトンはミルウォールと対戦する。