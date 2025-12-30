「ショーをさらったのは彼女だった」真夏の祭典の話題を独占した真美子夫人の“完璧な装い”米メディアを唸らせた日【ドジャース回顧録 vol.6】
真美子夫人の完璧な装いは多くの人々の注目を集めた(C)Getty Images
ドジャースが2年連続の世界一へ向けてひた走る中、束の間の休息と祝祭の場となったのが7月のMLBオールスターゲームだ。
近年でファンの楽しみの一つとなっているのが大谷翔平の装いだ。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
ドジャース移籍1年目となった2024年シーズンでは大谷家の愛犬デコピンが描かれた裏地とともにレッドカーペットに登場。大きく話題を集めた。
そして迎えた2025年シーズン、大谷以上といってもいいほどの注目を集めたのは真美子夫人だった。
現地時間7月15日、ジョージア州アトランタのトゥルーイスト・パーク。レッドカーペットに大谷夫妻は爽やかな笑顔で登場した。
大谷は紺色のダブルスーツに水色のシャツ、真美子夫人は球宴が行われたジョージア州名産の「桃」をイメージしたとされる淡く上品なピンク色のドレスを選択。
真美子夫人は出産後初の公の場とあって注目を集めたが、より柔らかさを増した表情、大谷の胸元のポケットチーフにも同色のものを指し色として使うなど、さすがのリンクコーデを見せたのだ。
この洗練された着こなしに米メディアも注目。 米スポーツ専門誌『Sports Illustrated』のライフスタイル部門「The Athlete Lifestyle On SI」のマシュー・グラハム記者は、「スーパースターの妻が、オールスターのレッドカーペットで出産後初の装いを完璧に決めた」と絶賛。記事では、夫人のドレスカラーをたたえながら、「このショーをさらったのは彼女だった」とレポートした。
さらに同誌は、「完璧なドレス姿でオオタニを上回るほど輝いていた」とも記述。球界最高の選手である夫の隣で、それに勝るとも劣らない存在感を放った真美子夫人の魅力に、最大級の評価を与えていた。
大谷も実際に『MLBネットワーク』のインタビューに「今日は妻の色に合わせて僕が選んだ」と応えるなど、夫人ファーストの姿勢を隠さなかった。
自身4度目の満票受賞となった11月のMVP会見でも「家族のサポート」に感謝の気持ちを伝えた大谷。今季は父の顔ものぞかせながら、新たに増えた家族の存在も力に変え、世界一連覇に突き進んだ。
来季の球宴の夫妻の装いも楽しみとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]