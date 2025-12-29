Superflyが、1年の感謝を込めたスペシャルムービー『Superfly - “Amazing”cover year 2025:Special Movie』を公開した。

Superflyは、6月にキャリア初のカバーアルバム『Amazing』のリリース。様々な音楽番組でカバー曲を披露したほか、ホールツアーのMCで「これから先、今日のような内容のステージをすることは無いんじゃないかな…と思うくらい、今回のツアーはスペシャルです」と語った通り、この1年は自身の楽曲をツアー以外で披露することもなく、2025年をカバーイヤーとして精力的に活動をしてきた。

公開された映像は、カバーイヤーとして駆け抜けてきたこれまでの軌跡を詰め込んだスペシャルな内容に。原曲アーティストへの感謝とリスペクト、この1年を通してSuperflyの歌声に触れた人への感謝を込めて公開され、本映像公開をもってSuperflyのカバーイヤ－は幕を閉じた。

なお現在、2025年8月より開催したツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』のファイナル公演をU-NEXTでアーカイブ配信中だ。

