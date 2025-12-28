°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ç½÷À¹ÄÂ²¤¬²Ì¤¿¤·¤¿¡È¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤Ìò³ä¡É¤È¤Ï
¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¿Í¤¬¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡£Åìµþ¤«¤é¡¢¿¿¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ØÀ¸»þÂå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë°áÁõ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤³¤È¤â
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢11·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢12Æü´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¶â¥á¥À¥ë16¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë12¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë23¸Ä¤Î¹ç·×51¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶â¥á¥À¥ë¿ô¡¢Áí¿ô¶¦¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤âÊÄ²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤â¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë°§»¢¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á½©¼ÄµÜ¤´°ì²È4¿ÍÁ´°÷¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î22¡¢23Æü¤Ë¤Ïµª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ëÎ¥Åç¤Î°ËÆ¦ÂçÅç¡ÊÅìµþÅÔÂçÅçÄ®¡Ë¤ò°ìÇñÆóÆü¤ÇË¬¤ì¤¿¡£23Æü¡¢2¿Í¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤äÊý°Ì¼§ÀÐ¤ò»È¤¤¡¢¼«Á³¥³¡¼¥¹¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁöÇË¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¡¢ÃË»Ò¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Î¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á22Æü¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½ºÒ³²¤Î°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¡¢¶¡²Ö¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿¼¡¹¤ÈÇÒÎé¤·¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤ä¸µ¾ÃËÉÃÄ°÷¤é¤È¤âº©ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î25Æü¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥±Ë¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£¤´°ì²È¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¶¯¤¤±Ë¤®¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢À¹¤ó¤Ë¼êÏÃ¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅÔÆâ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10·î28Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½©¤Î±àÍ·²ñ¤ÇÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¾·ÂÔµÒ¤ÎÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ÎÀÐÌîÉÙ»Ö»°Ïº¡¦¸µÍý»öÄ¹¤È´¿ÃÌ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¥¹¥«¡¼¥È¤¬ÆóÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò½ÌÌËÃÏ¤Î¸æÍÎÉþ¡£ËèÄ«¿À¡¹¤òÍÚÇÒ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ë¸æÍÎÉþ¤È¤·¤Æ¡¢À¶¾ô¤òÉ½¤¹ÇòÃÏ¤ÎÍÎÉþ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸æÍÎÉþ¤Ï²¿Ãå¤«¤¢¤ê¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ÆÆ±¤¸Éþ¤Ï¤´ÃåÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¾¼·û¹ÄÂÀ¹¡¤¬¡¢µÜÃæ¤ÎÍÎÁõ¤Î´ðÈ×¤òºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄçÌÀ¹Ä¹¡¤â¤½¤Î¤´°Õ»×¤ò·Ñ¤®¡¢µÜÃæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÎÁõ¤ÏÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÎ¬¡Ë¡Õ
Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÄçÌÀ¹Ä¹¡¤È²ÚÂ²¡×¤ò¤´´Õ¾Þ
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤Î11·î20Æü¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò¤Î³Ø½¬±¡Âç³Ø¹½Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö²â²ñ´ÛµÇ°¡¡³Ø½¬±¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤òË¬¤ì¡¢²â²ñ´Û¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦ºÅÅ¸¡ÖÄçÌÀ¹Ä¹¡¤È²ÚÂ²¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄçÌÀ¹Ä¹¡¡Ê1884|1951¡Ë¤ÏÂçÀµÅ·¹Ä¤Î¹¡¤Ç¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ä½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÁ¾ÁÄÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡Æ±´Û¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥ì¥¿¡¼¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄçÌÀ¹Ä¹¡¤Î°áÉþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ðÊæ¤È¥¹¥º¥á¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ëÄçÌÀ¹Ä¹¡¤ÎÉÛÀ½¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤äÇò¤¤·¤¡¢¸§¡¢¤½¤ì¤ËÂçÀµÅ·¹Ä¤Î½ñ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÅ²¼¤È10·î¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬´Õ¾Þ¤·¤¿ÍâÆü¤Î11·î21Æü¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£Âç³Ø¹½Æâ¤ÎÌÚ¡¹¤ÎÍÕ¤Ï¿§¤Å¤¡¢Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Å¸Í÷²ñ¤Î²ñ¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î½é¤á¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬10Âå¤Î¤³¤í¤Î¡¢»Ò¸¤¤òÊú¤¤¤¿Êì¿Æ¡¢ÄçÌÀ¹Ä¹¡¤ä¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤â¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï´ÔÎñ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿1961Ç¯4·î24Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢60Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¤É¤ì¤«¤È¡¢µ¼Ô¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¯´¶ÌÃ¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â±Ñ¹ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ë»°ÆüÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤ÊÅ²¼¤È¿Æ¤·¤¯¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿»Ë¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ç¥ë¥¤²¦Ä«¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¹ñÌ±²ñµÄÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Ñ¥©¡¼¥à¤òË¬¤Í¤ÆÈó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡ÊÎ¬¡Ë¡×
¡¡1921Ç¯¡ÊÂçÀµ10Ç¯¡Ë3·î¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï19¡Á20ºÐ¤Ç¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÈ©¤ÇÃÎ¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÌ¾·¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤¤éÂ¿¤¯¤ÎÍ×¿Í¤¿¤Á¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÎò»Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1976Ç¯11·î¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡ØÊÅ²¼¡¢¤ª¿Ò¤Í¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡Ôµ¼Ô¡ÖÊÅ²¼¤Ï¡¢¤ª¼ã¤¤º¢À¸Êª³Ø¤è¤êÎò»Ë¤ÎÊý¤¬¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡Ö¡ÊÎ¬¡Ë»ä¤ÏÎò»Ë¤ò³Ø¤ÖÅÓÃæ¤ÇÀ¸Êª³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¡ËÎò»Ë¤Ë»ä¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸æ³ØÌä½ê¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ç¤È¤·¤ÆÌ§ºîÇî»Î¤ÎËÜ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤è¤¯ÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ù¤ÎËÖ¶½¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæÀ¤»þÂå¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢±ÑÊ©É´Ç¯ÀïÁè¤Î¶½Ë´»Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ì§ºî¤ÎËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè°ì¼¡ÂçÀï¤ÎÀïÁè»Ë¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀïÁè¤äÀ¯¼£»Ë¤Ë´Ø·¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÎ¬¡Ë¡×¡Õ
¡¡¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¾ÍÎ»Ë¤Î¸¢°Ò¡¢Ì§ºî¸µÈ¬¤«¤é¼ã¤Æü¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÏÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤ÎÂçÀï»þ¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¤³¦»Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ãÆ°¤ÎÀïÃæ¡¢Àï¸å¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÎò»Ë¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä¶µ·±¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃÎ¸«¤Ê¤É¤¬¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤òÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£Îò»Ë¹¥¤¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÁïÌÀ¤ÊÊì¡¢ÄçÌÀ¹Ä¹¡¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¶ò¿ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ä¹¤¤¹Ä¼¼¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸÷¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£¹Ä¼¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤¬¡¢ÄçÌÀ¹Ä¹¡¤ä¹á½ß¹Ä¹¡¤é¤ÎÉÔ¶þ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Ä´ºº¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿¹¾¿¹·É¼£¡ä