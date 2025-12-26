今だからこそ行きたいと思う「アジアの旅行先」ランキング！ 2位「台湾」を抑えた1位は？【2025年調査】
2025年の締めくくりと新年の幕開けを特別な場所で過ごすべく、世界各地の魅力的なスポットに改めて注目が集まっています。一年頑張った自分へのご褒美として、あるいは大切な人と過ごすひとときのために、今この瞬間に「訪れたい」と願う人が多い人気の旅先を集約しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「海外旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、今だからこそ行きたいと思う「アジアの旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「日本からのアクセスも良さそうでグルメが美味しそうだと思うから」（30代女性／宮城県）、「以前行ったことがあり、食べ物がどれも美味しかったから。また、親日国で日本語が少し通じる点も安心感があるから」（20代女性／山口県）、「食事がおいしく、街歩きと自然観光のバランスが良い。距離的にも行きやすく、短い日程でも満足度の高い旅行ができそうだと感じる」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「本場の焼肉やたこの踊り食いなど、食の文化を楽しみたい」（30代男性／大阪府）、「食事が口に合うし、美容大国。気軽に行ける国としては凄くいい。安心感もある」（30代女性／沖縄県）、「韓国ドラマが好きで、韓国ドラマに出てくる食べ物や飲みものに興味があるから。韓国語もちょっと使ってみたい」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：台湾／67票日本から約3時間半、時差も1時間という気軽さが魅力の台湾。台北のシンボル「台北101」や幻想的な風景の「九份」、そして各地の夜市で楽しめる絶品B級グルメは、日本人の旅心をくすぐります。親日的で日本語が通じる場面も多く、女子旅や一人旅、家族旅行まで誰でも安心して楽しめるのが強み。物価の安定感やアクセスの良さから安定した人気を誇っています。
1位：韓国／79票美容、ショッピング、エンタメ、そしてグルメの全てが詰まった韓国が1位に。K-POPやドラマの影響で人気が続いており、週末を利用した1泊2日の弾丸旅行も可能です。最先端のカフェ巡りや本格的な韓国料理、格安のコスメハントなど、限られた予算と時間で最大限の満足度を得られるのが人気の秘訣（ひけつ）。比較的リーズナブルに渡航でき、今もっとも身近で刺激的な海外旅行先として票を集めました。
