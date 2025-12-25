『おしりたんてい』×「りそなグループ Bリーグ オールスターゲーム 2026」のスぺシャルコラボが決定！

「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」に、大人気アニメ『おしりたんてい』の主人公・おしりたんていさんと、その相棒ブラウンが遊びに来てくれることが発表されました！

おしりたんていさんに会えるのは、期間中、出島メッセ長崎で行われる「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026」というイベント。長崎スタジアムシティ(ハピネスアリーナ)のチケットをお持ちでない方も、どなたでも無料で楽しめるブースやステージイベント等があるエリアになります。

この一角に『おしりたんてい』のイベントブースが登場予定！

来場限定ポストカードの配布や、コラボグッズの販売、おしりたんていさんとのグリーティングなどを実施いたします。詳細は後日改めて発表いたしますので、お楽しみに！



また、今回のコラボを記念して、B.LEAGUE for KIDS のYouTube では、長崎ヴェルカのパフォーマンスユニット「VELC」と、おしりたんていさんが軽やかに踊るコラボダンス動画を公開中！

「ププッとフムッとかいけつダンス」

ぜひ、一緒に踊ってみてください♪

「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」は、2026 年1 月16 日 (金) ～18 日 (日)の3日間行われます。ぜひ、たくさんのご来場をお待ちしております！

特設サイトはこちら

『おしりたんてい』作品情報

アニメ『おしりたんてい』 NHK Eテレで放送中！

＜本放送＞毎週（土）午前 9:00～9:20

＜再放送＞毎週（木）午後 7:00～7:20



アニメ公式ホームページ：http://www.oshiri-tantei.com

トロル原作の「おしりたんてい」とは、アプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされている探偵シリーズ。書籍は2025年11月現在、シリーズ累計発行部数が全世界3,500万部を超え、NHK Eテレで放送中のTVアニメは子どもから大人まで幅広い世代に楽しまれている。テレビアニメは2018年に放送がスタートし、今年で8年目に突入。顔の形が“おしり”に見えるIQ1104の名探偵「おしりたんてい」が、「フーム、においますね」と言いながら推理を展開する。犯人を追い詰めるときは「しつれいこかせていただきます」のセリフとともに必殺技でププッと解決！助手のブラウンやマルチーズしょちょう率いるワンコロけいさつの刑事たち、探偵事務所の1階の喫茶店ラッキーキャットのマスターとその娘すずなど、個性豊かな町の住人たちと共に数々の難事件に挑む。



©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会