三陽商会<8011.T>が反発している。午前１１時ごろに、上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８６％）、または２０億円とする自社株買いと２６年８月３１日を基準日とする１株から３株への株式分割を発表しており、これを好感した買いが流入している。自社株買いの取得期間は２６年１月１９日から８月３１日までで、株主還元の拡充及び資本効率の向上を図るために実施するとしている。



また、株式分割に伴い２６年８月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表した。現行制度では毎年２月末日及び８月末日時点で１００株以上を保有する株主に対して株主優待セールへの招待を行っていたが、変更後は分割に伴い３００株以上を保有する株主を対象に半期に１回の優待セールへの招待に加えて、８月末時点で６００株以上を保有する株主に対して、同社商品の購入に利用できるＳＡＮＹＯ ＭＥＭＢＥＲＳＨＩＰ（ＳＭＳ）ポイントを保有株数と保有期間に応じて２５００～４万５０００ポイント進呈する。



同時に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算は、売上高４２５億９９００万円（前年同期比２．１％減）、営業利益４億１５００万円（同７０．８％減）、純利益３億８５００万円（同６７．８％減）だった。イレギュラーな気象条件や市況悪化の影響を受けて売上高が減少したことに加えて、過剰在庫を抑止するためセール販売を強化したことでプロパー販売比率が低下したことが利益を悪化させた。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高５９９億円（前期比１．０％減）、営業利益２３億円（同１５．３％減）、純利益４１億円（同２．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS