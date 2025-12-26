中国メディアの参考消息は19日、「Cビューティーブランドがハイパーローカル化で勝利する方法」と題する米メディア、ジンデイリーの記事を紹介した。

記事はまず、「中国の美容市場での成功は長年にわたり、グローバルブランドが築き上げてきたシンプルなパターンを踏襲してきた。つまり、スター商品を発売し、著名人を起用し、大規模な全国キャンペーンを展開し、全国展開していくというものだ。しかし、このアプローチは今、失敗に終わっている」とした。

記事によると、極めてローカルな中国の美容ブランドが市場の仕組みを変えつつある。中国全土で一気に市場を制覇しようとするのではなく、特定の都市や地域に焦点を絞り、製品、価格設定、メッセージを現地のニーズに合わせてカスタマイズしている。中国市場においては、もはや単一の戦略は通用しない。勝利を収めるブランドとは、中国を一つの市場として扱うのをやめて複数の小規模市場としてアプローチするプレーヤーのことだ。

記事によると、中国の消費者は、ハイブランドのロゴや輸入された高級品には興味がなく、科学に基づいて意思決定を行う。ブランドハローとマスマーケティングという古い世界的な戦略は、消費者が証拠、つまりクリーンな処方、検証された効能、本当の価値を求めているため、もはや通用しない。

記事によると、国内ブランドは、研究開発と臨床検証といった確かなエビデンスと、中国人の肌ニーズに対応し、信頼できる植物成分の使用を組み合わせることで成功を収めている。コンセプトから技術的優位性へと移行し、科学的で信頼性が高く、ロゴではなく消費者のために作られた、現代美容の新たな基準を確立している。





記事は「グローバルブランドが画一的な戦略の適応に苦戦する中、超ローカルなCビューティーのリーダーらは、新たな戦略を圧倒的な効果で実行している」とし、その成功の三つの柱について触れた。

一つ目が「シナリオベースのスキンケア」で、ブランドはもはや目立つ製品を販売するだけではなく、特定のライフスタイルのシナリオに的を絞ったソリューションを提供している。国内ブランドは、消費者のニーズに迅速かつ的確に対応し、洞察から製品発売まで数カ月以内に完了している。

二つ目が「ローカリゼーション2．0」で、真のローカリゼーションとは、言語の翻訳をはるかに超える文化的な共鳴だ。国内ブランドは、東洋の美学と現代のトレンドを融合させることで若い消費者を魅了し、文化のエンパワーメントを通じて市場の成長を促している。

三つ目が「白衣効果」で、国内ブランドは臨床的信頼性とテクノロジー主導の利便性を融合し、全国の小売店をエンジンへと変革している。

記事は「Cビューティーの未来は、パリやニューヨークの役員会の会議室ではなく、杭州のライブストリーミングスタジオ、西安のショッピングモール、長沙の美容院で決まる。超ローカルなチャンピオンらはすでにこのことを理解している」とした。（翻訳・編集/柳川）