¡ÖÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¡×¤òÀ¸Á°¤ÎÌÌ±Æ¤Ë¡£²á¹ó¤ÇÂº¤¤¡ÖÇ¼´½»Õ¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸½¼Â¤ò¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ±Ç²è´ÆÆÄ¤È¿·¿Í¾®Àâ²È¤¬¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹
»ö¸Î¡¢»ö·ï¡¢¼«»¦¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤°äÂÎ¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦Ç¼´½»Õ¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ä«µÜÍ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÌ¾²è¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù´ÆÆÄ¤ÎÂìÅÄÍÎÆóÏº¤µ¤ó¤È¡ÖÀ¸¡×¤È¡Ö»à¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ª
¤ªÆó¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¸¡×¤È¡Ö»à¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«--Â¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂìÅÄ ÍÎÆóÏº¡Ê¤¿¤¤¿¡¦¤è¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë
±Ç²è´ÆÆÄ¡£ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ç¼´½»Õ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è½é¤ÎÂè81²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯»¨»ï¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤³¤¦¡Ù¡ØËÍ¤é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡¡¿·½É»¡Ù¡Ø±¢ÍÛ»Õ¡Ù¡Ø¿ÑÀ¸µÁ»ÎÅÁ¡Ù¡ØÅ·ÃÏÌÀ»¡¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥ì¥·¥Ô¡¡óÊÎÛ¤ÎÀå¤Îµ²±¡Ù¡ØËÌ¤Îºù¼é¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
Ä«µÜ Í¼¡Ê¤¢¤µ¤ß¤ä¡¦¤æ¤¦¡Ë
ºî²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Ç¼´½»Õ¤¿¤Á¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡ÖÇöÌÀ¤Î¤µ¤¤Ë¡×¤ÇÂè19²ó¾®Àâ¸½ÂåÄ¹ÊÔ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é¼¹É®¤Ë¤·¤Æ½é±þÊç¤À¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þºî¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤È²þÂê¤Î¾åÃ±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¡¢À¸¤È»à¤ò¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤¿¾®Àâ¤È¤·¤Æ³ÆÊýÌÌ¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß4ºþ¡£
Ç¼´½»Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Æó¤Ä¤ÎÊª¸ì
ÂìÅÄ¡¡¾®Àâ¸½ÂåÄ¹ÊÔ¿·¿Í¾Þ¤´¼õ¾Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«µÜ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÅÄ¡¡ËÍ¤Ï2008Ç¯¤ËÇ¼´½»Õ¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä«µÜ¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þºî¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤âÇ¼´½»Õ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢·à¾ì¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¾®Àâ¤âÆÉ¤ó¤À¤Û¤É¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£
ÂìÅÄ¡¡¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤¿»³·Á¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÇ¼´½¶¨²ñ¤Î»ÙÉô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¼´½¤Î¸µ¤ÏËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ªÀïÄ¾¸å¤Ë³òÂÀ¤«¤é¤Î°ú¤ÍÈ¤²Á¥¤¬¥½Ï¢¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢Î±Ë¨²¤ËËÄÂç¤Ê¿ô¤Î°äÂÎ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÄ¤¤¤¤Îµ·¼°¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¼´½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù»£±Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÇ¼´½»Õ¤Î»Å»ö¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¼´½»Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸½¼Â¤ò¼Â¤ËÃ¸¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¼´½¤Î»Ü¹Ô¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¡×¤È¤«¡£¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áòµ·¶È³¦¤Ë¤Ï¡ÖÈËË»´ü¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡Åß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤ë¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£
ÂìÅÄ¡¡ËÍ¤¬½é¤á¤ÆÇ¼´½¤Î¸½¾ì¤Î¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤´°äÂÎ¤Ï¹âÎð¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¼´½»Õ¤µ¤ó¤Ë ¡Ö¤¢¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Â»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¨¤Ã¡¢²¶¤´°äÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡©¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦³Ð¸ç·è¤á¤Æ»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Î±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤´°äÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤¬Á´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÁòµ·¤Ç¤´°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤é¡¢ËË¤òÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£â²¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È½ÅÎÏ¤Çâ²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢åºÎï¤Ê¤ª´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂìÅÄ¡¡¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë»þ¤ÏÉÂ¤ß¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê»é¤Ãµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢Ç¼´½¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°ìÈÖµ±¤«¤·¤¤º¢¤Î´é¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤»Å»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÉ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Êºî¶È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¹îÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££Ã¡¦£Æ¡¦£ÃÆó²Ý¤ÎÈ¬¾¬¤Ç¤¹¡×
¸áÁ°È¬»þÈ¾¡£»Å»ö¤ÎÅÅÏÃ±þÂÐ¤é¤·¤«¤é¤ÌÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÄê·¿Ê¸¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢Èà½÷¤ÏÆ¬¤òÁß¤¤Ê¤¬¤éÀµÊý·Á¤ÎÉÕäµ¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÅÅÏÃ¸ý¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë´¶¾ð¤ÎÇÈ¤â¸«¤»¤º¡¢²¿ÅÙ¤«ÁêÄÈ¤À¤±ÂÇ¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Öíà»à¤Ç¤¹¡×
ËÍ¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ú¤ê¤Ã¤ÈÉÕäµ¤ò°ìËçÇí¤¬¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Æ¬¤¬ÄÙ¤ì¤ÆÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Èï¤êÊª¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ê¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÇ¼´½»Õ¡×¤Î»Å»ö
ÂìÅÄ¡¡Ä«µÜ¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÇ¼´½¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ä«µÜ¡¡º£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ11Ç¯¤Û¤ÉÇ¼´½»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂìÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë°äÂÎ½¤Éü¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¸½¾ì¤Ï¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ç¼´½»Õ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ñ¤¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ÇÇ¼´½»Õ¤Î»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ºÇ´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ì¤³¤½¡¢ÀäÂÐ¤Ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡¢¤È¡£
ÂìÅÄ¡¡¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö ¤ä¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬½Ð¤¿¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«µÜ¡¡Ç¼´½»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤´°äÂ²¤Ë¡Ö¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÂìÅÄ¡¡¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤ÇÇ¼´½¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ Ç¼´½¤¬ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¡¡¤Ï±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«µÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ç¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¼´½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¼Â¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤´¤¤¸½¼Â¤Ï±Ç¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¿´¾ð¤äÈþ¤·¤¤½êºî¤Ê¤É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï±ÇÁü¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÀ¨»´¤Ê¾õÂÖ¤Î°äÂÎ¤òÃ¯¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¤ä¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ËÂ¿¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸¶·¿¤òÀ®¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌµ»´¤Ê°äÂÎ¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦´Ñ¤ÎÇØ¸å¤Ë¸·Á³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡Ö¸½¼Â¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤À¤«¤éÉÁ¤±¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö·¹¤±¤ë¤«¤é¡¢¥·¡¼¥ÈÉß¤¤¤Æ¡×
È¬¾¬¤¬²¶¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤ÎµÛ¿å¥·¡¼¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢È¬¾¬¤Ï¾åÈ¾¿È¡¢Åì±À¤Ï²¼È¾¿È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤È¤´°äÂÎ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤Ø·¹¤±¤¿¡£Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØÌÌ¤ÏÇØ¹ü¤ÈÇØÃæ¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÈé¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¥À¥é¥À¥é¤ÈÄ²¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£·ì¤À¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¼ÂÎÂÞ¤ÎÃæ¤ò·Ú¤¯¿¡¤¡¢Îö½ýÉô¤Î²¼¤ËµÛ¿å¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿¡£Ç¼ÂÎÂÞ¤ÎÃæ¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÂ¡¤Ï¡¢¤«¤½¸¤á¤ÆÊ¢Éô¤ÎÊÕ¤ê¤ËÃÖ¤¯¡£
¡Ê¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë
ËÜÊª¤Îé×¤ò»È¤¦¡¢»£±ÆÃæ¤Î³Ð¸ç
ÂìÅÄ¡¡Ç¼´½»Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤´°äÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Ä«µÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä´é¤òé×¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¼óÄß¤ê¼«»¦¤Î¤´°äÂÎ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤À¤±¤Ý¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Ã´Åö¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÉü¸µ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3»þ´Ö°Ê¾å¡£
Áòµ·²°¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢é×¤À¤é¤±¤Î¤´°äÂÎ¤Ë¤´²ÈÂ²¤¬¼è¤ê¤¹¤¬¤Ã¤Æ¹æµã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤´°äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤À¤óÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Î»£±ÆÅö»þ¤Ï±Ç²è¤Ë¤´°äÂÎ¤¬±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Èó¾ï¤ËµñÈÝÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÉÆÈ»à¤·¤¿Ï·¿Í¤ÎÉô²°¤òË¬¤Í¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÛÃÄ¤ò¥Ð¥Ã¤ÈÇí¤¬¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤´°äÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï±Ç¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Ç±Ç¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡£é×¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÑ°Õ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡¤¢¤Îé×¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
ÂìÅÄ¡¡ËÜÊª¤Ç¤¹¤è¡£
Ä«µÜ¡¡¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª
ÂìÅÄ¡¡ºî¤ëÊý¤¬¹â¤¯¤Ä¤¯¤«¤é¡£¾®Æ»¶ñ¤µ¤ó¤Ë¡Öé×»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¡Ö²¿É¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¯¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä«µÜ¡¡é×¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢»¶Êâ¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁë¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¥Ï¥¨¤¬¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ï¥¨¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂç²È¤µ¤ó¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÆÈ»à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡£
ÂìÅÄ¡¡¤¹¤´¤¤ÏÃ¤À¤Ê¤¢¡£¤´°äÂÎ¤Ë½¸¤Þ¤ë¥Ï¥¨¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Ï¤¤¤Ä¡©
Ä«µÜ¡¡²Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÂìÅÄ¡¡»à¤ÎÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°äÂÎ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ì¤Ð¤¹¤à¡£¤À¤±¤É¡¢»à¤Î¡Ö¤Ë¤ª¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ ¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤«Øß¤é¤ì¤ë¤·¡£
Ä«µÜ¡¡¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤â²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤Ë¤ª¤¤¤ÏËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÅÙ¤¢¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤¬Éå¤Ã¤¿¤Ë¤ª¤¤¤È¤Ï°ã¤¦¡£
ÂìÅÄ¡¡¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤¬»Ü¹Ô¤Î¸å¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤òÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¿ÈÂÎÃæ¤òÀö¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Èà¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Âç¤²¤µ¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá²ó¤·¤Ë¤·¤Á¤ã¤¨¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áá²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤È³ê·Î¤µ¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤³¤½³ê·Î¤Ë»£¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£
Ä«µÜ¡¡¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÜÌÚ¤µ¤ó¤¬É¡¤Î·ê¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Ãµ¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬»à¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¼«»¦¤·¤¿¤´°äÂÎ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©¡¡¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¡©¡¡À¸¤¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ï¤¿¤·¤ÏÀõ¤Ï¤«¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤´°äÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÄ«Ì¤¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¿¡£¹Í¤¨¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤º¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Á´ÉôÌµ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌµ°ÕÌ£¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡Ê¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë
¿Í¤Î¿ô¤À¤±Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ¡×
ÂìÅÄ¡¡Ä«Ì¤¤È¤¤¤¦ÃËÀÇ¼´½»Õ¤Î»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª²½¾Ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤è¤¯ÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤â¤È¤â¤È¤ª²½¾Ñ¤Ê¤É¤ÎåºÎï¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ä«Ì¤¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²½¾ÑÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¤ª²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÒë¤á¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤ª²½¾Ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂìÅÄ¡¡Ä«Ì¤¤Ï¤½¤ì¤Ç¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡¤Ï¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
ÂìÅÄ¡¡Èà¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä«µÜ¡¡Æ±À°¦¤Ç¤â°ÛÀ°¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂìÅÄ¡¡¤³¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤«¤éÀ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤Ì¤ÃÎ¤Î´¶³Ð¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë½Ö´Ö¡£¤³¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ÉÂ¾¿Í¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤ÈÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤â¤½¤â¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾®Àâ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»à¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡¢ÊÐ¸«¡¢¿Æ»Ò¤ÎÃÇÀä¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¾®Àâ¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¡¢¤¤Ã¤ÈÂ³ÊÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä«µÜ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÅÄ¡¡Ç¼´½¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¿Í¤Î¿ô¤À¤±¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ù
Ç¼´½»Õ¡¢°äÉÊÀ°Íý»Î¡¢ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ»Î¡Ä¡ÄÁòµ·´Ø·¸¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Ã¡¦£Æ¡¦£Ã¡×¡£¤È¤ê¤ï¤±Â»½ý¤Î·ã¤·¤¤°äÂÎ¤ÎÇ¼´½¤ò¹Ô¤¦¡ÖÆó²Ý¡×¤Ï¡¢Ìµ»Ä¤Ê¾õÂÖ¤«¤éÀ¸Á°¤ÎÌÌ±Æ¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤Î¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
»ö¸Î¡¢»ö·ï¡¢¼«»¦¡¼¡¼Æó²Ý¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°äÂÎ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£Æþ³Ø¼°¤òÌÀ¸åÆü¤Ë¹µ¤¨ÀþÏ©¤ËÀµºÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¼«¤é¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¢ÍÄ¤¤²æ¤¬»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿Êì¿Æ¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤ë½Ö´Ö¤òÆ°²èÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¼¡¼
Æó²Ý¤ÎÇ¼´½»Õ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¼ê¤Ç¡¢¼º¤ï¤ì¤¿À¸Á°¤Î¤ª¤â¤«¤²¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°¦¤¹¤ë¿Í¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤¼Ì¿¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËàÁÓ¼ºá¤òÊú¤¨¤¿Ç¼´½»Õ¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤òÀ¸¤¤ëÈù¤«¤Ê¸÷¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¸Þ´¶¤ò¤¦¤·¤Ê¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°äÂÎ¡×¤È¤â¸ò¤ï¤»¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¼êÃÊ¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
