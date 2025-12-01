GACKT¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤âÀº¿À¤òÉÂ¤à¡×¡È¤¢¤ÎÈÖÁÈ¡É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼ÅÇÏª¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°Û¼Á¡×
GACKT¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖGACKT PHILHARMONIC 2025Ëâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡THE REVIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ð¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¡£Á´13¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢1600¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤¿¡£
21Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡£¡ÖÉÂµ¤¤ò¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂÎÎÏ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤Ï2026Ç¯¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¤ÎÄ´À°¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÌÌ¤ÏËüÁ´¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢19Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£ËèÇ¯¡¢°ß¤¬ÄË¤¤¡×¤È¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¡È¤¢¤ÎÈÖÁÈ¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤âÀº¿À¤òÉÂ¤àÈÖÁÈ¡×¤È¼ýÏ¿»þ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¼Á¤ÊÀº¿ÀÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¡£½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤¿Êý¤¿¤Á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¼ýÏ¿¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼ýÏ¿Á°¤Î1¥«·î¤¬°ìÈÖ¥¥Ä¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£