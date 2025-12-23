倍額出しても欲しい！【ダイソー】おしゃれで優秀♡「アームウォーマー & 手袋」

いよいよ本格的な冬。しっかりと防寒したいけれど、おしゃれも諦めたくない！ そんな大人女性におすすめしたいのが、実用性とデザイン性を兼ね備えたファッション小物。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ダイソー】でゲットできるアームウォーマー & 手袋。コーデのアクセントになりつつ、冬の手元をしっかりあたためてくれそうなので、ぜひいつもの着こなしにプラスワンしてみて。

シンプルで使いやすいリブ編みのアームウォーマー

【ダイソー】「アームウォーマー（リブニット）」\330（税込）

シンプルで大人っぽいリブ編みのアームウォーマー。手首の冷え対策ができるのはもちろん、アウターの袖から覗かせると着こなしのワンポイントにもなります。きれいめにもカジュアルにも振りやすいデザインで、冬のお出かけコーデに欠かせない存在になるかも。@ftn_picsレポーターのともさんによると「ソフトな肌触りで圧迫感もなく、毛糸特有のチクチク感もありません」と、使い心地も良いようです。

通勤にも◎ スマホ操作ができる手袋

【ダイソー】「手袋（無地、指穴2本）」\220（税込）

人差し指と親指の先に穴が空いており、着脱不要でスマホ操作ができる手袋。異なる編み地が組み合わされた華やかなデザインで、プチプラとは思えないクオリティの高さです。手首の部分がフィットしやすいリブになっているため、風の侵入を防げそう。レポーターのともさんによるとこちらも「気持ちの良い付け心地」とのことで、リラクシーに使えるのが嬉しいポイント。

writer：Emika.M