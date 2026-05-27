今シーズンのセリエA最終節カリアリ戦に1-2で敗れたことで、ACミランは土壇場で来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)への出場権を逃した。この結果、同クラブはアッレグリ監督のほかにジョルジョ・フルラーニCEO、イグリ・ターレSD(スポーツディレクター)、ジェフリー・モンカダTD(テクニカルダイレクター)の解任を発表。世界最高峰の舞台への切符を掴めなかったことは、首脳陣の総入れ替えという事態に繋がった。しかし、CL