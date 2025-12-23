¡ÖÇã¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×23¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê1.2²¯±ß¡¡»ý¤Á²ÈvsÄÂÂß¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«Å°Äì¸¡¾Ú¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£11·î¤âÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢9000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á²È¤ÈÄÂÂß¡¢°ìÂÎ¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û»ý¤Á²ÈvsÄÂÂß¡¡»î»»¤µ¤ì¤¿50Ç¯´Ö¤ÎÁí³Û
¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Ö9181Ëü±ß¡×
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬¡¢11·î¤Ï9181Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¾ÍèÊ§¤¤¤¤ì¤ë¤«ÉÝ¤¤¡×¡Ö²È¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê¤ª¶â¤ò¡Ë¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3LDK¡È¤æ¤Ã¤¿¤ê¶õ´Ö¡É¤Ç¤âºë¶Ì¸©¤Ê¤é¡Ä
¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºë¶Ì¸©¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
JRÀî¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Î·úÃÛÃæ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¥Ô¥¢¥³¡¼¥ÈÀî¸ýËÜÄ®¡×¡£3LDK¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÚÌÜÄ´¤ÎÉô²°¤Ï¡¢ÊÉ¤Î¼ýÇ¼¤¬±£¤·Èâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í·¤Ó¿´¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
Êª·ï¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Ç7600Ëü±ßÂæ¡£ºë¶Ì¸©¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤«¤é1500Ëü±ß¤Û¤É²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¼ê¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤¶â³Û¤Ê¤Î¤¬¸½¼Â¡£
ÃÓÂÞ±Ø¤«¤éÄ¾ÄÌÅÅ¼Ö¤Ç31Ê¬¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¤Î¤ß¤º¤ÛÂæ±Ø¤Ë¤¢¤ëÃÛ1Ç¯¤ÎÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¥Ô¥¢¥°¥é¥ó¥Ç¤ß¤º¤ÛÂæ¡×¡£ÆÃÄ§¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤òÃæ¿´¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÊÀß·×¡£´Ö¼è¤ê¤Ï3LDK¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¶õ´Ö¡£
±Ø¤«¤éÅÌÊâ16Ê¬¤È¾¯¤·Êâ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©Àöµ¡¤äÀ¸¤´¤ß¤òÊ´ºÕ¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï4088Ëü±ß¡Ê4³¬¡¦£³LDK¡Ë¡£Åìµþ23¶è¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Ê1²¯2420Ëü±ß¡Ë¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û½»Âð ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óDV ¾®ÅÄ²ÆÈÁ ¼çÇ¤
¡ÖÅÔÆâ¤ÎÊª·ï¤¬Í½»»Åª¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ÎÊª·ï¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼óÅÔ·÷¤Ç¤â²Á³Êº¹¡¡2026Ç¯¤Ï¹Ù³°¤ÎÈÎÇä¸Í¿ôÁý²Ã¤Î¸«¹þ¤ß
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¤Î11·î¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢1²¯2420Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡üÅìµþ23¶è¡¡1²¯2420Ëü±ß
¡üÅìµþÅÔ²¼¡¡6384Ëü±ß
¡ü¿ÀÆàÀî¸©¡¡6230Ëü±ß
¡üºë¶Ì¸©¡¡6947Ëü±ß
¡üÀéÍÕ¸©¡¡5727Ëü±ß
2026Ç¯¤Î¼óÅÔ·÷¤ÎÈÎÇä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸Í¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯¤è¤ê¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ¿´¤è¤ê¤â¹Ù³°¤ÎÈÎÇä¸Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÂÂß²Á³Ê¤â¾å¾º¡¡23¶è¤Î¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤±Ê¿¶ÑÄÂÎÁ¡Ö11Ëü9139±ß¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÄÂÂß²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME¡ÇS¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¤Î¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÊ¿¶ÑÄÂÎÁ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢2025Ç¯11·î¤Ï11Ëü9139±ß¤Ç¤·¤¿¡£
LIFULL HOME'SÁí¸¦¡¦Éû½êÄ¹·ó¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ»³ÅÐ»ÖÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Î¸÷Ç®Èñ¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÂÎÁ¤â¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¡Ö»ý¤Á²È¡×vs¡ÖÄÂÂß¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ý¤Á²È¤ÈÄÂÂß¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤Î30ºÐÃËÀ¡ÊÇ¯¼ý600Ëü±ß¡Ë¡¢30ºÐ¤ÎºÊ¡¢5ºÐ¤È4ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ú»ý¤Á²È¡Ê¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§4970Ëü±ß
¹¤µ¡§71Ö¡¦3LDK
Æ¬¶â¡§970Ëü±ß
¼ÚÆþ¶â¡§4000Ëü±ß
Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø·¿1.9¡ó¡¢35Ç¯¥í¡¼¥ó¡¢¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑ
¡ÚÄÂÂß¡Û
²Á³Ê¡§13Ëü±ß¡Ê¶¦±×Èñ8000±ß´Þ¤à¡Ë
¹¤µ¡§52Ö¡¦2LDK
²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢40ºÐ¡Ê13Ëü¡Ë¡¢54ºÐ¡Ê15Ëü¡Ë¡¢65ºÐ¡Ê11Ëü¡Ë¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò²¾Äê
¤½¤ì¤¾¤ìÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú»ý¤Á²È¡Û
Ëè·îÊÖºÑ³Û¡Ê35Ç¯¤Ç´°Î»¡Ë¡§13Ëü461±ß
´ÉÍýÈñ½¤Á¶ÀßÎ©¶â¡§·î2Ëü4211±ß
¢ª50Ç¯´ÖÁí³Û¡§Ìó8105Ëü±ß¡Ü¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢ÅÔ»Ô·×²èÀÇ
¡ÚÄÂÂß¡Û
²ÈÄÂ¡Ê¶¦±×Èñ´Þ¤à¡Ë¡§Ê¿¶Ñ13Ëü±ß¡Ê3²ó°ú¤Ã±Û¤·¡Ë
¹¹¿·ÎÁ¡¢Éß¶â¡¢Îé¶â¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡Ü°ú¤Ã±Û¤·Âå
¢ª50Ç¯Áí³Û¡¡Ìó8199Ëü±ß
LIFULL HOME'SÁí¸¦¡¦Éû½êÄ¹·ó¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ»³ÅÐ»ÖÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ý¤Á²È¡Û
¡¦¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë
¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ê¤É¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë
¡¦´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤äÀßÈ÷¸ò´¹¤ò¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë
¡ÚÄÂÂß¡Û
¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½»¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤¬ÉÔÍ×
¡¦ÀßÈ÷¤Î¸ò´¹¤ä½¤ÍýÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó
ÅìµþÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø ÀìÌç¤Ï·ÐºÑ»×ÁÛ¡¦¼Ò²ñ»×ÁÛ
Ãø½ñ¡Ø¿Í¿·À¤¤Î¡Ö»ñËÜÏÀ¡×¡Ù50ËüÉôÆÍÇË
