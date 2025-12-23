アップルの次期「iMac」では新方式のディスプレイが採用され、見やすさが向上すると海外で報じられています。

韓国メディアのThe Elecによれば、アップルは24インチの次期iMacに「有機ELディスプレイ」を搭載することに取り組んでおり、早ければ2027年の開発完了を目指しているとのこと。この有機ELディスプレイの明るさは最大600ニトで、現行モデルの最大500ニトからさらに明るくなる予定です。

現在アップルはサムスンディスプレイやLGディスプレイと有機ELディスプレイの開発を進めている模様。現行の24インチiMacは、LEDバックライトによる液晶パネルの「4.5K Retinaディスプレイ」を搭載。なお、新モデルの画面解像度は従来の「218ppi」から変わらないようです。

有機ELディスプレイは画面が明るいだけでなく、より高いコントラストによる深い黒の表現、電力効率の向上などが期待できます。この有機ELディスプレイは次期「MacBook Pro」や将来の「MacBook Air」にも導入されることが期待されています。

アップルは製品の有機ELディスプレイへの切り替えを進めており、「iPad Pro」に続いて次期「iPad mini」も有機ELディスプレイの搭載が噂されています。

大きな画面の次期iMacが明るい有機ELディスプレイになれば、その美しさは大きなアピールポイントとなりそうです。

Source: The Elec via MacRumors

