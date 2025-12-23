サカナクションが『紅白』で伝えようとしているメッセージとは？『山口一郎 “うつ”と生きる 紅白完結編』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サカナクションの山口一郎に密着したドキュメンタリー番組『山口一郎 “うつ”と生きる 紅白完結編』が、12月30日26時18分よりNHKで放送されることが決定した。

■オンエアは『紅白』の本番17時間前

『山口一郎 “うつ”と生きる 紅白完結編』は、2024年に『NHKスペシャル』で放送された、サカナクション山口一郎のドキュメンタリーに追加取材を加えた、99分サイズの続編。

サカナクションは、12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に出演。2015年に発表した代表曲「新宝島」そして2025年に大ヒットした「怪獣」を披露する。実に12年ぶり、2回目の出場となる『紅白』。だが、フロントマン山口一郎のこれまでの道のりは、決して楽なものではなかった。

2022年7月から、サカナクションは2年間にわたり活動を休止。ボーカルを務める山口が、うつ病を患ったためである。山口はこの間、うつ病を抱えながらどう音楽を続けていくか、模索してきた。そこで生まれたのが、2025年2月に発表され、アニメ『チ。―地球の運動について―』（NHK総合で放送）のオープニング曲・主題歌となった「怪獣」だ。「怪獣」は、現在、ストリーミングでの累積再生数が3.2億回を突破、歴代最高の再生数を記録している。その後、サカナクションは2年ぶりの全国ツアーに挑戦し、完全復活を遂げた。

NHKスペシャルでは『山口一郎 “うつ”と生きる～サカナクション 復活への日々～』（2024年5月5日放送）『山口一郎 “うつ” からの再出発～サカナクション「怪獣」との格闘～』（2024年10月25日）で、うつ病を抱えながら音楽活動を続ける山口に密着。その中で「怪獣」の創作活動に取り組む山口の姿をドキュメントしてきた。結局、番組では「怪獣」を完成させることができず、ワンコーラスのわずか2分3秒の演奏という未完のパフォーマンス、無念のラストシーンで終わる。

2025年11月14日『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手発表の知らせを聞いて、番組は再び山口の取材を開始。前回の取材から1年半あまり、山口は現在“うつ”とどのように向き合い、音楽活動を続けているのか、未完の「怪獣」はどのように完成に至ったのか、そしてサカナクションは『紅白』でどんなメッセージを伝えようとしているのか――。

山口は『紅白』出場の発表当日、自身のSNSで「山の尾根の上を歩くように、上がったり下がったり揺れ動いてきたここ数年の葛藤」という表現でこれまでの日々を振り返っている。今回番組では、山口に独占ロングインタビューを行い、その心の稜線を描いていく。さらに、サカナクションの『紅白』本番に向けたリハーサルに密着取材、メンバーの想いにも迫る。

番組のオンエアは『紅白』の本番17時間前。15人にひとりがうつ病を抱えていると言われる、日本。山口一郎の“うつ”とともに生き、歌い続ける姿は、今を生きる私たち自身の物語でもある。

■サカナクション山口一郎 コメント