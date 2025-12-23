初の「流面形」前面！ 赤い新型「4000形」

小田急箱根は2025年12月23日、箱根湯本〜強羅間を運行する箱根登山電車に、新型車両4000形を2028年度に導入すると発表しました。

【えーー！】これが「めっちゃ変わった！」箱根登山電車の新型です（画像）

箱根湯本〜強羅の山岳区間への新型導入は14年ぶり。開業当初から100年以上にわたって走り、2028年の引退が発表された100形の後継として位置づけられます。

外観は箱根登山電車で初となる大型曲面ガラスを採用した流面形のデザインです。展望性を確保しつつ柔らかな印象をまとった、スタイリッシュで親しみやすいフォルムを実現しているといいます。

車体のカラーリングは赤を踏襲。メインカラーにはオリジナルカラーの「バーミリオンはこね」を採用しつつ、シルバーのラインカラーが3両編成で一体感を生み出し、箱根湯本を起点に箱根を巡る“循環”の旅を象徴し、地域と列車の調和を表現するとのことです。

室内は3000形「アレグラ号」の中央部と同等サイズの大型窓や、窓側に向けて角度を付けた座席を一部に採用。車窓から箱根の大自然を存分に楽しめる設計だそうです。箱根伝統の寄木細工のデザインを内装に取り入れ、車窓と一体的に華やかな空間を演出しているとのこと。

編成は3両固定です。先頭車両は前方の景観を楽しむ展望車としつつ、座席はロングシート、1列ボックスシートなどが組み合わされ、ゆったりとした室内空間を実現するとともに通路幅を拡大しているといいます。両先頭車に車いすなどで利用できるスペースを設けるほか、大型の手荷物も収納できるラゲッジスペースを初導入するということです。

車体は全ステンレス製車体を採用。省エネルギー化したＶＶＶＦ制御装置を導入するとともに、回生ブレーキによりエネルギー効率を向上させ、100形と比較して電力消費が約45％削減されているといいます。

今回の車両開発コンセプトとデザインは、小田急箱根の社員により検討されました。外観は次の100年を担う洗練されたフォルムを、室内はこれまでの100年と変わらない「おもてなし」の心を体現するとしています。