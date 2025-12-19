〈「私、許せなくて」夫に『衝動的なDV』を繰り返す“30代既婚女性”がカウンセラーに語った「言い分」〉から続く

「最初は、私は学歴も低いし、本当にバカなんだから仕方ないって思ってました」

高学歴、会社経営者の夫と結婚した46歳の和子さんは、常日頃家族から「バカ」と言われ、悩んでいるという。

テレビを見て何か言えば「お前は本当に頭が悪いな」、料理を作れば「よくこんなまずいもの作れるな。お前がバカだからだ」と夫に言われ、しまいには娘からも「お母さん、バカだからね」と言われるように。そんな和子さんは、現状を変えようとカウンセリングに訪れた――。

年間に20万件弱も発生している「離婚」。夫婦の衝突や、それぞれの抱える葛藤の行きつく果てといえるが、その前段階でお互いのことを理解し合えれば「壊れかけた夫婦」は再生できる。長年、多くの夫婦と向き合ってきたカウンセラー・山脇由貴子氏による新著『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から、一部抜粋してお届けする。なお、プライバシーへの配慮から本文中の名前は全て仮名。（全2回の1回目／続きを読む）



夫や娘にバカ呼ばわりされている40代女性からの相談 画像はイメージ ©beauty_box/イメージマート

◆◆◆

夫に「バカ」と言われ続け、娘からも“バカ呼ばわり”されるように

「結婚してからずっと、夫に『バカ』って言われ続けているんです」

和子さん（46歳）は言いました。

「最初は、私は学歴も低いし、本当にバカなんだから仕方ないって思ってました。むしろ、夫が私を選んでくれた事に感謝していたというか……」

夫の則之さん（48歳）は高学歴で、会社経営者だそうです。

「もともと夫は出社の必要はなく、家にいる事も多かったんですけど、コロナで完全テレワークになって、一緒にいる時間がさらに増えて……」

「本当に頭が悪い」「よくこんなまずいもの作れるな」と言われ……

和子さんは一度言葉を切って、続けました。

「1日中、バカ扱いされ続けるんです。テレビを観て何か言うだけで『お前は本当に頭が悪いな』とか『何にも分かってないな』とか。料理も『よくこんなまずいもの作れるな。お前がバカだからだ』とか。コロナで娘の学校が休校になった時は、娘の前でも頻繁に『バカだな』と言うので、娘も『お母さん、バカだからね』って言うようになって。それが耐えられなくて」

和子さんはそこで少し涙ぐみました。

「辛いですね」

私がそう言うと、涙をぬぐいながら、頷きました。

「私は本当にバカだから仕方ないって思っても、娘に言われるのは辛くて。この間は夫が娘に、『お母さんみたいにならない為に勉強頑張れよ』って。そうしたら娘が『分かってるよ』って笑いながら答えていて。私、耐えられなくてその場を離れました」

自己評価が低すぎて、謝り続けていた

「ご主人に、やめて欲しいと言った事はないんですか？」

「いいえ、ずっと謝っていました。特に料理の事とかは『ごめんなさい、もっと勉強します』と言って、料理教室にも行ったんですけど、やっぱり私バカだから上手になれなくて」

自己評価が低過ぎると思いました。結婚後にこうなってしまったのか、結婚以前からなのか、しっかり調べる必要があります。

「友だちに相談したんです。ずっと誰にも言わなかったんですけど、本当に耐えられなくて、幼馴染みたいな友だちに相談したら、『それってモラハラじゃない？』って言われて。だから、専門家に相談しようと思って、ここに来たんです」

夫とともにカウンセリングに来てもらった

DVなどの被害に遭っている妻の中には、自分が被害者だという自覚を持っていない人が多くいます。だからどこにも相談に行かないのです。まず、自分は被害者だという自覚を持ってもらう事が重要なのです。

「相談に来て頂いて良かったです。ご主人にも来て頂いて、お話を伺いたいのですが、来てくれるでしょうか」

私がそう尋ねると、和子さんはちょっと困った顔になりました。

「なんて切り出せばいいか……今日カウンセリングに行くって事も、夫には言っていないんです」と言って、うつむきました。

「例えばですけど、『夫婦関係をもっと良くしたい』と言ってみるとか？ ご主人だって、夫婦関係に全く不満がない訳ではないでしょうし、それに和子さんが『もっと仲良く過ごしたい』と言う事には反発はしないんじゃないでしょうか。娘さんも手がかからなくなる年齢ですし、『夫婦で過ごす時間を大事にしたい』と言えば、納得してくれるのではないですか？」

噓をつくわけではありません。ただ、和子さんに「バカ」と言う事に触れるのは、私からの方がいいだろうと思いました。まずは来てもらう事です。

「夫に話してみます」

和子さんはそう言って帰ってゆきました。そして数日後、ご主人にも来て頂けるという連絡を頂きました。

〈「妻は本当にバカなので、仕方ない」娘と一緒に妻を“バカ”呼ばわりし続けていた『40代モラハラ夫』が改心したワケ〉へ続く

（山脇 由貴子／Webオリジナル（外部転載））