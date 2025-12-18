この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【秩序ある共生社会】高市政権での外国人政策について私の意見を話します【移民・ゼロベース】」と題した動画を公開。高市早苗氏の外国人政策をめぐり、一部の保守層から挙がる「裏切られた」との声に対し、それは誤解であるとの見解を示した。

動画で高須氏は、高市氏が過去に「外国人政策を一旦ゼロベースで考え直す」と発言した一方、最近では「秩序ある共生社会を目指す」と述べたことで、一部支持者が「結局、移民を受け入れるのか」と反発している状況に言及。しかし高須氏は、この解釈は異なると指摘する。「ゼロベースで考え直すというのは、それまでがザルだったから」と述べ、不法就労や不法滞在、社会保障の不正受給といった、従来の杜撰な制度の問題点を洗い出し、厳格化する意図だったと解説した。

高須氏は「移民を一切受け入れませんなんて言っていない」と断言。日本の深刻な人手不足や少子高齢化という現実を鑑みれば、一部の労働力を外国人に頼らざるを得ない分野があるのは事実だと語る。その上で、高市氏の政策は「移民ゼロ」でも「無制限な大量移民」でもなく、「日本の文化を受け入れ、共生してくれる質の高い外国人を、厳格なルールのもとで受け入れる」という、現実的な路線であると分析した。

結論として、高市氏の目指す「秩序ある共生社会」とは、これまでの無秩序な状態を是正し、厳格な管理下で質の高い外国人と共生する社会を築くことであり、支持者の批判は発言の真意を誤解したものであると自身の考えを述べ、動画を締めくくった。

