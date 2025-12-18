「森進一のチャックが全開で…」紅白歌合戦で生放送中に起きた「信じられない」ハプニング

毎年、視聴率の不振が囁かれながらも、いまだに、国民的行事として、存在し続けている紅白歌合戦。紅白に選ばれるだけで、ギャラが数倍になったというケースもあるだけに、ミュージシャンにとっては、まだまだ価値ある舞台です。特に、その紅白でオオトリ(最後に歌う)役割は、いわば、今年のMVPに選ばれたようなもので、一気に芸能界での地位も上昇します。

紅白制作に関わったことのあるNHK関係者が口をそろえて言うのが、このオオトリ選びの難しさ。生放送で夜中の12時に絶対終了することが決められているなかで、出場歌手たちは客ウケを狙ったハプニングを起こしたり、熱唱のあまり時間が押してしまったり。オオトリの歌手は時間に間に合わせるために、フルバンドのバックにあわせてアップテンポで歌ったり、歌詞を1番だけにするといった急な変更に合わせたり、といった離れ業をこなす、かなりのスキルが必要となるのです。

紅白の歴代ハプニング

たしかに、紅白には、いろんなハプニングがおこります。なんとラジオでしか行われなかった第2回から、ハプニング勃発。出場歌手の松島詩子がスタジオに向う途中に交通事故に遭遇。代役で越路吹雪が歌ったというありえない事態がケチのツキはじめでしょうか。

その後も、1974年、森進一が、初のオオトリとなりましたが、熱唱中にズボンのファスナーが開いていることが判明。2番に入る前に男性歌手陣が森を囲み、ファスナーを閉め直したものの、一番を熱唱する間、テレビカメラは森の顔面だけをアップでうつし続けるという、相当こわい映像になってしまいました。

これは、森進一が、それだけ緊張したということもあるでしょうが、逆に、紅白を翻弄したのが長渕剛。長期間、出場を拒否していた彼は1990年に、ベルリンからの中継というハードルの高い要求をNHKにのませ、その上、約束していない3曲も歌い続けるという無茶をやりました。あとの歌手は、多分、それぞれ、曲を間引くか、途中で出るはずの芸人やゲストのコントがカットされたにちがいありません。自己主張も、ここまでゆくと度がすぎますね。

一方、議論が百出したのが、シブガキ隊の本木雅弘（モックン）のパフォーマンス。92年に出場した際、大量のコンドームをネックレスのように首にぶら下げて登場。なかには白い液体が詰まっているという、手の込んだ演出でした。紅白にコンドームと、NHKからストップがかかるかと思いきや、これは当時、流行し始めていたエイズに対するキャンペーンということで、NHKも納得。根が生真面目な本木君ですから許されたのでしょうが、これがゴールデンボンバーなら、拒否されたかもしれません。

ハプニングというと、司会の失敗も数々有名です。84年に都はるみが「引退宣言」をしたとき、その節目の曲を紹介するのに「もっとたくさんの拍手を、ミソラー……」と叫びそうになり、あわてて途中で都はるみと言い換えた生方恵一アナの伝説もありますが、加山雄三が司会をしたとき、少年隊の「仮面舞踏会」をおもわず「仮面ライダー」と紹介したこともありました。

紅白に落選した大物歌手のグチ

実は、私はたまたま、紅白落選歌手のグチを聞いてしまったことがあります。2016年、和田アキ子さんが落選しました。行きつけの寿司屋で、和田さんと、もう一人芸能人が大声でおしゃべりしていました。カウンター席で、ほかに客はいないので，彼女の落選のグチが全部聞こえてきます。店主は、私が週刊誌の編集者であることを知っているので、困惑した表情です。黙ったままも、彼女に悪いかと思い、食事の途中ですが、挨拶しました。「実は週刊誌の編集者ですが、ウチは盗み聞きのようなことはしませんからご安心を」と。

彼女は、立ち上がって握手を求めてきました。「教えてくれて、ありがとう。それに大声なのでうるさくてごめんなさい」。イメージとちがって低姿勢で、そんなに大柄でもありません。中肉中背の私と同じくらいの背で握手したとき、掌がとても暖かかったことが印象に残りました。もちろん、そのとき、聞いた話は記事にはしていません。ただ、決して悪口ではなく、紅白はどうあるべきか真剣に議論をしていました。やはり、紅白は歌手にとって大事なイベントなんだなと思いました。

さすが、国民的番組、いろんなハプニングがあってオオトリがむつかしいのもわかります。男性一位の北島三郎さんも、紙吹雪を局側が用意したものの、その量が多すぎて、まったくサブちゃんがみえなくなるという困った事態に。まさか、紅白でホワイトアウトがおこるとは。

坂道＆AKB系アイドルが台頭した時代

AKB48が登場して以来、紅白にもグループ参加が増えたため、普段、歌番組をみないおじさんたちが、若者に人気の歌手の名前や顔を覚えるのも難儀な時代になりました。

欅坂46のメンバーで、中心メンバーでオーラがちがうといわれた平手友梨奈が倒れ込み、他のメンバー二人も倒れ込むという事件が起こったことも、この時代の特徴的なことでしょう。これは68回の紅白での出来事でしたが、70回でも平手はキレキレのパフォーマンスを披露。さすがと思わせたようですが、実は舞台裏に戻る寸前には、過呼吸なのか地力で立てず、メンバーが抱えながら引き上げました。

一方、ちゃっかり、自分の引退宣言をする人も。元祖AKB48の大スター大島優子は、メドレーの途中、自分がセンターで歌う「ヘビーローテーション」を歌う前に、突然サプライズで卒業宣言をしました。

この引退宣言、実は事前に局のOKを得ていたことがわかりましたが、知らない視聴者は、自分の卒業に注目を集めようとするパォーマンスと不快に思った人もいるようです。

山口百恵と紅白歌合戦

そして、今は芸能界にもいないのに、いまだ大スターであり続けているのが、山口百恵さんです。1978年の紅白で紅組のトリを勤めました。曲は大ヒット曲「プレイバックPART2」。過激で不良っぼい歌詞が話題になった曲ですが、白組も沢田研二がトリを務め、トリが双方ポップスというのは、初めてのことでした。

百恵さんは、1974年に15歳で初出場して以来、合計6回紅白には出場しました。最後の出場は1979年、「しなやかに歌って」が結果的に最後の紅白歌唱となりました。この時は翌年に引退するとは誰も思っていなかったため、多くのファンにとっては、残念だったでしょう。

もし、彼女の気持さえ許せば、引退発表後に、最後の紅白だけは出場し、トリを歌ってもらいたかったと思う人も多いはず。その場にぴったりな曲は、1977年10月1日にリリースされた「秋桜（コスモス）」です。この曲は、さだまさしさんが作曲。本人の不幸な生い立ちは、よく知られていて、父親に、本妻がいて、百恵さんは不倫関係の娘でした。娘が嫁ぐ日の母の思いを歌った、この曲の深すぎる意味。母の複雑な思いを、見事に昇華させた歌として、最後に歌ってもらえば、日本中が涙したと思います。

以降、何度か紅白に一度だけ出場するという噂が流れましたが、結局、芸能界には絶対復帰せず。不幸だった子供時代をとりかえすように、幸せな家庭生活を送っていることは、彼女が人生そのもので、オオトリを歌い続けているような気がします。

