＜アラフィフの再就職＞受験生のためにパートを辞めるべき？受験後50代で仕事が見つかるかな？
家庭と仕事の両立に悩むママは少なくありません。とくにお子さんが小さかったり受験などでサポートが必要だったりする時期には、仕事はしたいけれども家庭に集中したいママも多いのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「受験のために仕事を辞めるのは危険ですか」というタイトルでお子さんの受験期における仕事についてこんな悩み相談がありました。投稿者さんはアラフィフ世代で現在パート勤務をしています。
『来年から勤務先が移転になるようで通勤できないとなると仕事を辞めざるを得なくなります。新しい仕事に就くにも、その頃子どもが高3で受験期と重なります。仕事と子どものサポートに限界を感じると思います。アラフィフで一度退職して1年後に仕事があるのか』
投稿者さんによると、現在の職場が移転するため自宅から遠くなり、通勤することが難しくなるそう。そのタイミングでちょうどお子さんが高校3年生で大学受験というタイミングなので、長い通勤時間をかけて仕事をしながらお子さんをサポートできるのかと悩んでいます。しかし年齢を考えると今辞めてお子さんの大学進学後に再就職ができるのかという別の悩みも。そこでママたちに意見を求めていました。
一旦辞めて仕事を探してもきっと見つかるよ！資格があればなおよし
『私も一旦辞めてサポートに回りたいんだけど、パート収入ないと厳しくて。年齢的に次見つかるか不安だし』
『通えないなら仕方ないですよね。一旦休んで受験が終わったらまた職を探してもいいと思います。うちの職場は54才でも採用されてきます。仕事はありますよ』
『事務職です。子どもが高3の夏に体調不良でやむを得ず退職しました。その時点で学費などは準備済みでお金の心配はありませんでした。入学と同時に次が決まりましたので経験者であれば仕事の心配はないと思いますよ。非正規でよければ土日祝休みの事務職もあるので、妥協せず探してください』
投稿者さんと同じようにお子さんの受験と仕事の両立に悩むママたちからは、さまざまな体験談が寄せられています。一度仕事を辞めてから受験が終わって仕事に集中したいものの、やはり再び職探しをして仕事が見つかるのか、そしてその間に収入が途絶えてしまうことは不安が大きいようです。ただこれは投稿者さんの職歴や資格などによっても異なってくるでしょう。今の会社で勤続年数が長いのであれば家庭の事情を話し、「1年だけ辞めてまた再来年から働かせてください」と相談すれば承諾してもらえるかもしれません。また資格を持っていれば年齢に関係なく雇ってくれる会社もあるでしょう。正社員としての採用が難しくても、今と同じようにパート勤務であれば人手不足な業界は多いですから、探せばきっと自分の希望とする仕事は見つかるのではないでしょうか。実際に50歳を過ぎてからも、新しい人を採用している会社で働いているママからは応援の声も寄せられていました。
辞めなくてもいいのでは？大学受験のサポートで親ができることは少ないかも
『大学受験は子どもの頑張り＆塾で親の出る幕はないよ。健康面でのサポートぐらい。母親の関心が自分に向けられすぎると、子どもの精神面にもよくないと思う』
『勉強は子ども自身が自発的にやるしかないし、スケジュール管理、健康管理も子どもが自分でやって当たり前。Web出願になって手続きがややこしいのと受験日程、合格発表からの振込期限のスケジュール管理については親子でダブルチェックは必要だけど、仕事辞めなくてもできる』
一方でママたちが気になったのは投稿者さんのお子さんが中学受験や高校受験ではなく、大学受験を控えているという点でした。高校3年生ともなると勉強は学校や塾に行って自主的にするでしょうし、朝晩の食事や洗濯などの家事は今まで通り行えばいいもの。親が勉強を教えるようなサポートをする以外に出る幕はないという意見がありました。塾への送迎や学校での面談などはあるでしょうが、そこまで親として大きな負担ではないでしょう。大事な試験の前に体調を崩さないように生活リズムや食事などに気を付けるなどのそうした自己管理は、「高校3年生であれば自分でやれる」「仕事を辞めるほどではない」と考えている人もいました。実際にお子さんの大学受験を経験したママたちからは「とくにサポートすることはなかった」というリアルな体験談も。
必要なのは金銭サポート。大学受験のためにも働き続けたほうがいいかも
『自分の受験を思い返すと、親に志望校レベルかそれ以上の勉強を教えられるくらいの力量があるならまだしも、そうでないなら金銭サポートだけだと思うけどな』
『大学受験は親が具体的に何ができる？ と言えば塾代や滑り止めの大学をいくつも受験させてあげられるだけのお金があるかどうかでしょ。稼いでいたほうが、よくない？』
『今のパートを継続したら正社員になれるなら続ける。そうじゃないなら短時間のスーパーとか飲食のパートでもいいんじゃないの？ 職種や土日祝休み必須とかだと見つからないけど、土日どちらかだけでも行けますとかにしたらそれなりに見つかるよ』
ママたちが総じて言っていたのは、大学受験において親が子どもにつきっきりで寄り添うサポートは不要ということでした。大学はとにかくお金がかかるものですから、働き続けてお金の面でサポートすることが大事という意見も少なくありませんでした。お子さんの大学受験のためにも収入を途絶えさせない方向で、さまざまな選択肢が取れるのではないでしょうか。移転したとしても正社員になって収入や福利厚生の面でメリットが増えることがあるのであれば、今のまま働き続けるというのもひとつの手です。ずっとパートで働きたいのであれば、今の職場を辞めて別のパート先を探すほうがいいですよね。
実際のお子さんの大学受験のときにも仕事を辞めなかったママからは、「仕事を辞めていたらいろいろ考えすぎていたから辞めなくてよかった」という体験談もありました。お子さんに精神的にも寄り添ってあげたいからこそ、仕事を辞めようか悩むのですよね。しかし高校3年生のわが子の成長のためにも、勉強やスケジュール管理などできることは本人に任せて、親は受験費用やその先の学費の不安がない状態にしておくことがとても重要になってくるのではないでしょうか。投稿者さんはママたちからのアドバイスを参考に、今のパート先を変えるのかどうするのか考えてみてほしいですね。
文・AKI 編集・みやび