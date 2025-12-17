この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者・個人事業主必見】一人社長でも1億円稼げるビジネスのやり方を黒字化のプロが徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

経営コンサルタントの市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「一人社長でも1億円稼げるビジネスのやり方」という動画を公開。人手不足や人件費の高騰に悩む経営者に向け、従業員ゼロでも高収益を目指せる「無人経営ビジネス」の仕組みと成功戦略を解説した。



市ノ澤氏は、無人経営の最大のメリットとして、人件費や社会保険料といった固定費を大幅に削減できる点を挙げる。これにより、売上が減少した際のリスクが低減され、赤字になりにくい安定した経営が可能になるという。また、人の採用や教育にかかるコストと手間が不要なため、ビジネスモデルの再現性が高まり、多店舗展開による事業拡大がしやすいとも指摘した。



動画では、成功している無人ビジネスの具体例として「コインランドリー」「コワーキングスペース」「無人スポーツジム」「冷凍食品の無人販売店」などが紹介された。特にコインランドリーについては「晴れている日に乾燥機が1台でも回っていれば利益が出る」という独自の目安を提示。これは、ランニングコストが低く損益分岐点を容易に超えられるビジネス構造であることを示していると説明した。



ただし、市ノ澤氏は、単に流行の無人ビジネスに飛びつくだけでは成功しないと警鐘を鳴らす。成功の鍵は、出店前の徹底したリサーチにあると断言。1店舗目を成功させた後、その立地、人口分布、ターゲット層といった成功要因をデータに基づいて分析し、再現性のある戦略を練ることが不可欠だと語った。「需要と供給のバランスをしっかりリサーチして参入しろ」と、安易な参入に注意を促した。



従業員を雇う従来のビジネスモデルは、人件費という大きな固定費リスクを常に抱えている。無人経営は、そのリスクを排除し、仕組みと戦略次第で1億円規模の事業に成長させられる可能性を秘めている。人手不足に悩む経営者や、これから事業を始めようと考えている人は、この「人を使わない」ビジネスモデルを検討してみてはいかがだろうか。