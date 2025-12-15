MCの鈴木愛理が、自身の家族がアスリート家族であることを明かし、ゲストの内田篤人、影山優佳を驚かせる場面があった。

【映像】鈴木愛理のスゴすぎる家族

12月11日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、スポーツをテーマにトークが展開され、MCの山里亮太から「愛理ちゃん、生粋のゴルフ家族だもんね」と話を振られた。

内田が「え？ゴルフ？」と驚きの声を上げるなか、鈴木は「そうなんです」と切り出し、「お父さんは現役のシニアで（シニアプロの鈴木享）、お母さんは元日本代表（元ゴルフ日本代表）で、弟は今ティーチングプロです」と、家族全員がゴルフに関わるプロフェッショナルであることを告白。影山と内田からは「すごい！」「すげえ」と感嘆の声が上がった。

鈴木は続けて、アスリートの“あざとさ”について持論を展開。「アスリート家族なんで、そういう意味では、なんかめっちゃ真面目にやってる人のプライベートの笑顔とかのあざとさとかはあるなとは思います」と述べ、「ゴルフめっちゃ多いですよ、そういうの。おじさんめっちゃあざとい。みんな」と、具体例を挙げて語った。

その理由として、ゴルフが「皆んな静かに観戦しないといけないスポーツ」「紳士スポーツでシュッとしてる」ことを挙げ、「ふと、このホールとホールの間で笑顔とかちょっとフランクな感じとか見えると、なんか推します、みたいな（笑）」と、真剣なプレー中のギャップこそが、アスリートが持つ魅力的な“あざとさ”であると分析していた。