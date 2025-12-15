輝かしい経歴と高い専門性を武器に、高年収で迎え入れられた「即戦力」のエリート人材。しかし、意気揚々と新天地に乗り込んだものの、わずかな期間で現場から孤立し、期待された成果を上げられないケースも珍しくありません。なぜ、過去の実績が通用しない事態に陥るのでしょうか。その背景には、採用企業が重視するポイントと、現場で実際に求められる能力との間に横たわる、決定的なミスマッチが潜んでいます。あるエリートサラリーマンのケースをみていきます。

「すごい経歴らしい」大きな期待とともに転職してきたエリートだったが…

「最初は私たちも期待していました。なんせ、すごい経歴のエリートが来て、会社を変えてくれるっていう触れ込みでしたから」

創業60年の専門商社で課長を務める田村隆司さん（仮名・48歳）。 田村さんの部署に、ある日突然「経営企画部長」としてパラシュート人事（落下傘人事）でやってきたのが、大手外資系企業出身の大崎さん（仮名・45歳）でした。

年収は推定1,500万円。田村さんたちプロパー社員の倍近い金額です。 しかし、歓迎会での第一声で、現場の空気が凍りついたといいます。

「大崎さんは、ビールを片手にこう言ったんです。『正直、この会社のやり方は10年遅れてますね。でも安心してください。僕にはグローバルでの成功体験がある。僕の言う通りにやれば、数字はついてきますから』と」

「俺ならやれる」「教えてやる」というオーラ全開の大崎さん。 田村さんは隣の同僚と目を合わせ、無言で「これはヤバいのが来たな」と合図を送り合いました。

「エビデンスは？」「それ、個人の感想ですよね？」

翌日から、職場は地獄のような空気に包まれました。 大崎さんは、現場の業務プロセスをまったく理解しないまま、カタカナ用語を乱発してマウントを取り始めたのです。

「会議のたびに『その施策、ROI合ってます？』『エビデンス出してください』などと、横文字の連発です。私たちが『長年の取引先との信頼関係がありまして……』と説明しても、大崎さんは鼻で笑って遮るんです。『信頼？ そんな曖昧なものKPIになりませんよ。すべて数値化してください』と」

ある時、部下の女性社員が業務改善の提案をした際も、大崎さんはパソコンの画面から目を離さず、冷たく言い放ちました。

「それ、君の個人の感想だよね？ ロジックが破綻してる。やり直し」

女性社員は泣き出してしまいましたが、大崎さんは「なんで泣くの？ 非生産的だなあ」と呆れる始末。 この瞬間、現場の全員が心の中で「この人の言うことは、もう聞けない」と見切りをつけたそうです。

それから1ヵ月後。大崎さんは完全に孤立していました。 彼が「全部署横断の改革プロジェクト」を立ち上げようとした時のことです。

「キックオフミーティングの日、会議室には大崎さん1人しかいませんでした。私たち現場の人間は、全員『急なトラブル対応』や『顧客訪問』を理由に欠席したんです」

激怒した大崎さんがチャットで「どうなってるんだ！」と怒鳴り散らしても、返信は全員コピペのように「申し訳ありません。現場が立て込んでおりまして」の一点張り。

決裁を求めても、誰もハンコを押してくれません。役員たちも、現場からの「あいつはダメだ」という猛烈な突き上げを無視できず、「まあ、現場とのコンセンサスが取れてからだね」と逃げるようになりました。

「大崎さんは『俺のロジックは正しいのに、なぜ動かない！』と顔を真っ赤にしていました。しかし、正しいだけじゃ人は動かないんですよ。私たちを『能力の低い駒』扱いした時点で終わりだと思います」

調査データが示す「優秀なのに嫌われる人」の正体

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントが2025年10月に実施した調査（経営層・採用責任者1,000名以上対象）によると、企業が採用時に重視するのは「高度な専門性」（43.2％）や「実績」（26.5％）でした。 多くの企業が「過去の数値的成果」を安心材料として合否を決めているのです。

しかし、入社後に実際に活躍する人材の共通点は「組織をけん引する力」（30.6％）や「戦略やビジョンを描く力」（31.9％）でした。 逆に「期待外れ」となる最大の要因は「マネジメント力不足」（27.5％）や「スタイルが合わない」（26.6％）。

つまり、企業は「過去の栄光（実績）」を見て採用しているにもかかわらず、現場で本当に必要なのは周囲を巻き込む「人間力」や「推進力」であるという、決定的なミスマッチが起きているのです。 環境が変われば求められる戦い方も変わる――その認識が甘いままでは、高年収人材の採用は「死に金」になりかねません。

その後、大崎さんはどうしているのでしょうか。

「まだ会社にはいますよ。でも、部長職は解かれました。今は部下のいない『特命担当』として、窓際の席で一日中、海外のニュースサイトを見ています。年収が高いので辞めさせることもできず、会社のお荷物状態です」

［参考資料］

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（JAC Recruitment）『【調査レポート】なぜ年収1,000万円超でも“期待外れ”になるのか？』