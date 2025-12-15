ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡¡°ËÅì»ÔÄ¹ÁªÍîÁª¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëàÍî¤ÁÉð¼Ô¼í¤êá¡ÄÌµºáÊüÌÈ¤Ê¤é¹ñÀ¯Å¾¿È¤Î¥¦¥ï¥µ¤â
¡¡£¹¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤¬£±£´ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¸µ»ÔµÄ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¿äÁ¦¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¡Ê£´£³¡Ë¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£ÅìÍÎÂçÂ´¶È¤ò½ä¤ë³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç£²ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¡¢¼º¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï£³ÈÖÌÜ¤ÎÆÀÉ¼¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë£Î£Ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤ÏÁÜººÅö¶É¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢àÅÄµ×ÊÝ·à¾ìá¤Ï¼¡¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÅö½é¡¢³«É¼·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â»öÌ³½ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ó¤ÊÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸åÆü£Ó£Î£Ó¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡££µ·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÊóÆ»³Æ¼Ò¤ËÅìÍÎÂçÂ´¶È¤Èµõµ¶¤Î·ÐÎò¤òÄó½Ð¤·¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡¢ÅöÁª¸å¤Ë»Ô¤Î¹Êó»ï¤ËÅìÍÎÂçÂ´¶È¤Î·ÐÎò¤òµºÜ¤·¤¿µõµ¶¸øÊ¸½ñºîÀ®µÚ¤ÓÆ±¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤òµÄÄ¹¡¢ÉûµÄÄ¹¤Ë¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Îµ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñÅù¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤¿ÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¸½¿¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤äÁªµóÁ°¤ÇÁÜººÅö¶É¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ°¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£Áªµó¸å¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢àÍî¤ÁÉð¼Ô¼í¤êá¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤Ë°ìÀÆ¤Ë¥á¥¹¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÈÆ±¤¸¤¯£²ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¼º¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤Ç¤âÇÔ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿Á°»ÔÄ¹¤ÏÁªµó¤«¤é£µ¤«·î¸å¤Ë¼ýÏÅ¤È´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤À¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ð£Ò²ñ¼Ò¤Ø¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ä¥×¥íÌîµå¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò½ä¤ëÇØÇ¤¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÏÀè·î¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç£²ÇÏÎÏÁªµó¤ÇË½¤ì¤¿£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤Ï¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÀè·îÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ç¤Î³«¤Ä¾¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥¿¥¯¥Ü¤ë¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤¬»È¤ï¤ì¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤Ï¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜººÅö¶É¤Î¼ê¤¬µÚ¤ó¤Ç¤âÌµºáÊüÌÈ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁûÆ°¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤òÉð´ï¤Ë¹ñÀ¯Å¾¿È¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÅ·¹ñ¤«ÃÏ¹ö¤«¡½¡½¡£