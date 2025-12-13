¡ÖÆó¼¡¸µºÌ¿§¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡ªBANDAI SPIRITS¡ÖONE PIECE¡ß¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È Åß¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
BANDAI SPIRITS ¥×¥é¥¤¥º»ö¶ÈÉô¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¸ÂÄê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖONE PIECE¡ß¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È Åß¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ÖÆó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ø¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BANDAI SPIRITS¡ÖONE PIECE¡ß¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È Åß¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
Âè°ìÃÆ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î12Æü(·î)
ÂèÆóÃÆ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
»²²Ã¾ò·ï¡§ÂÐ¾ÝãþÂÎ¤Ë500±ßÅêÆþ¤Ç±þÊç·ôÇÛÉÛ
ÅöÁª¿Í¿ô¡§¹ç·×100Ì¾¡Ê³ÆÃÆ50Ì¾¡Ë
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àãþÂÎ¤Ë500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È±þÊç·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¥¢¥ëNo.¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃêÁª¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£
¾ÞÉÊ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È·ÊÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÆó¼¡¸µºÌ¿§¡ÊºÌ¿§ÂØ¤¨¡Ë¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¿¤«¤âÊ¿ÌÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¡§MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III
Âè°ìÃÆ¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III-Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¡£
¥ë¥Õ¥£¤Î¥®¥¢5¤Î»Ñ¤ò¡¢±¢±Æ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Æó¼¡¸µÅª¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÂèÆóÃÆ¡§JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE
ÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ KING OF ARTIST JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE -Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤Á¤é¤âÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊºÌ¿§¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢´õ¾¯¤Ê¸ÂÄê¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÍÆÀ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÅß¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡£
BANDAI SPIRITS¡ÖONE PIECE¡ß¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È Åß¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
