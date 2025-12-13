¡Ø¼«Ìä¼«Åú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤Ï¡© Ãø¼Ô¡¦¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÈÂ¾¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉþÁª¤Ó¡É
ËèÆü¤ÎÉþÁª¤Ó¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÇº¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·´©¡Ø¼«Ìä¼«Åú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡À©Éþ²½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¶µ¤¨¤ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ãø½ñ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÀ©Éþ²½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡É¤Î¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼«Ìä¼«Åú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤Ï¡© Ãø¼Ô¡¦¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¡½ ¼«Ìä¼«Åú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§ ¼«Ìä¼«Åú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Á¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¡¢»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢À©Éþ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯¤Ê¤¤Éþ¤òÂçÀÚ¤ËÃå¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Á¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜ
¡½¡½¡½ º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¡¢¿Íµ¤¹ÖºÂ¤¬¤Þ¤ë¤´¤È°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¡¢»ä¤¬·ëÏÀ¤ò¥Ð¥·¥Ã¤È¸À¤ï¤º¡¢ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¡È¼«Ìä¼«Åú¡É¤·¤Æ¤â¤é¤¦¹½À®¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡½ 1ºýÌÜ¡¦2ºýÌÜ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§ 1ºýÌÜ¤ÏÉ´²ßÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤è¡Á¡É¤È¤¤¤¦¤ªÇã¤¤Êª¤ÎËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
2ºýÌÜ¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ò¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¤ªÉÛÃÄ¤ß¤¿¤¤¤ËÍ¥¤·¤¯À°¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎËÜ¡£
¤½¤·¤Æ3ºýÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤È¡ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëËÜ¡É¡£ ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤ä¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÖÃæ¤¤¤Å¤ëÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¶ñ¸½²½¡É
⸻ ¥¤¥é¥¹¥È¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡ª
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª ÌÖÃæ¤¤¤Å¤ëÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡£ ¹ÖºÂ¤ä¶µ¼¼¤Ç»ä¤¬¥Ù¥é¥Ù¥éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³¨¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ 144¥Ú¡¼¥¸¤Î¤ª¾ë¤Î»Ò¤ä¡¢4¥Ú¡¼¥¸¤ÎµðÌÚ¤ÎÁ°¤Î»ä¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢Á´Éô¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¶µ¼¼¤ÎÍýÍ³
¡½¡½¡½ ¶µ¼¼¤ÏÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¿Íµ¤¤À¤È¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§¤¿¤Ö¤ó¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¶µ¼¼¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ï²¿¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃå¤ä¤»¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤é¡¢Ãå¤ä¤»¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤±¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹5kg¸«¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥×¥Á¥×¥é¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤é¡¢¤½¤ìÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¼«Ìä¼«Åú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶µ¼¼¤ËÍè¤ëÊý¤Ï¡¢
¡¦»÷¹ç¤¦Éþ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¥×¥Á¥×¥é¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¤½¤â¤½¤âÉþ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤
¡¦¹¥¤¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê¡ÈÊ£»¨¤µ¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ£»¨¤ÊÇº¤ß¤ò¥¥å¥Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊ¬²ò¤¹¤ë¾ì¤¬¶µ¼¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤¬¤½¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÍÎÉþ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ 22Ç¯¤¯¤é¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈÊ£»¨¤µ¡É¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤ÏÇº¤ß¤ÏÍÎÉþ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡½¡½¡½ ÍÎÉþ¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£5¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¹¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ ÍÎÉþ¤Î¤ªÇº¤ß¤«¤é°ìÅÙ¡È¤Ò¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤Æ¡É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏÀ¸¤Êý¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Þ¤À¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î·¤¤È¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÂ¤ï¤º¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
⸻ ¤ªÇº¤ß¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§ ¼ÂºÝ¤Ë¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êºÜ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍÆ»Ñ¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¤É¤¦¤»¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¤ÈÍ§¿Í¤Ë°ú¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¡×¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖºÂ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡È¼«Ìä¼«Åú¡É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤À¤ì¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤¾¡Ä¡Ä¤È¡£
ºÇ¸å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¡½¡½¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÇÆÃ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¤¢¤¤ä¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡§ Â¾¿Í¤ÎÀ¼¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¢ÂÎ·¿¡¢Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£²Ä°¦¤¤¡¢¤¤ì¤¤¡¢Ä¯¤á¤Æ´ò¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ó°ìËÜ¤Ë¤â¤½¤Î¿Í¤ÎÈþ³Ø¤Ã¤Æ½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¹á¿å¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¡É¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¾ÜºÙ¾ðÊó
¼«Ìä¼«Åú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó À©Éþ²½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¶µ¤¨¤ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È
https://publications.asahi.com/product/25615.html
¤¢¤¤ä ¤¢¤µ¤ß Ãø
ISBN¡§9784023334649
Äê²Á¡§1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü
»ÍÏ»È½ÊÂÀ½¡¡ 160¥Ú¡¼¥¸¡¡
¡Ö¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ØÆî½ñ¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¡¢Ãå¤ë¤Ù¤Éþ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡note¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀ©Éþ²½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢ÉþÁª¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¡£DL¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤Ä¤¡£