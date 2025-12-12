3列シートはそのままに「中身」を大刷新

メルセデス・ベンツは2025年12月8日、3列シートを備えるコンパクトSUV新型「GLB」をドイツで世界初公開しました。

日本でも扱いやすいサイズ感と、いざという時に頼れる「7人乗り」の実用性でヒット作となったGLBが、6年ぶりにフルモデルチェンジし、2代目となる新型モデルが登場しました。

【画像】超カッコイイ！ これが新型「“7人乗り”コンパクトSUV」です！（51枚）

スクエアで力強いボクシーなスタイルというGLBらしさを継承しながら、プラットフォームから内外装、パワートレインに至るまで、すべてが新世代へとアップデートされているのが特徴です。

新型GLBの最大の進化点は、メルセデス・ベンツの次世代シャシである「MMA（メルセデス・モジュラー・アーキテクチャ）」を初採用したことです。これにより、従来のガソリン車ベースの設計から脱却し、BEV（電気自動車）を主軸に据えたパッケージングへと生まれ変わりました。

エクステリアは、人気の箱型シルエットを維持しつつ、フロントとリアに左右のヘッドライトをつなぐLEDライトバンドを採用。夜間の存在感を高めるとともに、ワイドな印象と先進性を強調した新しい表情を作り出しています。

ボディサイズは全長4732mm×全幅1861mm×全高1687mmへと拡大されました。特筆すべきはホイールベースで、先代比で60mm延長され2889mmに達しています。

この延長分は主に室内空間に充てられており、先代では緊急用＋αという印象もあった3列目シートの足元スペースが拡大。大人が乗車しても十分な快適性を確保できるようになった点は、ファミリーユーザーにとって大きな朗報です。

もちろんシートアレンジも多彩で、2列目シートは最大140mmのスライドが可能。ラゲッジスペースは標準時で540／480リットル（5人乗り／7人乗り）、後席を倒すと最大1715／1605リットルまで拡大でき、キャンプや長尺物の積載にも余裕で対応します。

インテリアは、まさにデジタルコクピットの進化系です。ダッシュボードには運転席から助手席までをガラス面で覆う「MBUXスーパースクリーン」が設定されました。物理ボタンは極限まで削減され、自社開発の「MB.OS」とAIアシスタントが、ドライバーの好みを学習して空調や音楽を提案してくれます。

パワートレインは、BEVとハイブリッドの2本立てです。主力のBEVモデルには、コンパクトクラス初となる「800V高電圧システム」を搭載。これにより充電速度が劇的に速くなり、対応する急速充電器を使えば、わずか10分で約260km分の走行距離を回復可能です。

BEVのエントリーモデルとなる「GLB250＋」は、最高出力272馬力・最大トルク335Nmを発生するモーターで前輪を駆動します。WLTPモードの航続距離は最大631kmに達し、0-100km／h加速は7.3秒という性能を持ちます。

一方、ハイパフォーマンスな「GLB350 4MATIC」は全輪駆動モデルです。トータル出力は354馬力で、最大トルクは515Nmという強力なモーターを搭載し、0-100km／h加速はわずか5.5秒。

航続距離も最大614km（WLTPモード）と十分な数値を確保しています。なお、最高速度はいずれも210km／hです。

BEVに加え、内燃機関モデルも用意されています。新開発の1.5リッター直列4気筒エンジンに48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせたもので、まずはBEVから導入され、遅れてハイブリッドが登場する計画です。

※ ※ ※

新型GLBはドイツでは12月8日より、オンラインにて注文が可能となっています。価格は「GLB250＋」が5万9048ユーロ（1ユーロ＝181円換算で、日本円で約1069万円。ドイツの付加価値税VAT19％含む。補助金なし。以下同様）、「GLB350 4MATIC」は6万2178ユーロ（約1125万円）です。

先代モデルと比較すると高価格帯への移行となりますが、Sクラス並みの最新装備と、劇的に向上した居住性、そして800Vシステムによる充電性能を考えれば、納得の内容と言えるかもしれません。

日本導入時期は現時点で未定ですが、初代モデルが日本で大ヒットした実績を考えれば、早期の導入が期待されます。