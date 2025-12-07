アルファベットが下落 オープンＡＩが「ＧＰＴ－５．２」を発表＝米国株個別
（NY時間14:24）（日本時間04:24）
アルファベットC＜GOOG＞ 313.98（-7.02 -2.19%）
アルファベットA＜GOOGL＞ 312.78（-7.43 -2.32%）
オープンＡＩは、グ－グルによる「ジェエミ３」投入で競争が激化する中、チャットＧＰＴのコーディング、科学、幅広い業務タスクへの対応力を高める新たなＡＩモデル「ＧＰＴ－５．２」を発表した。
ＧＰＴ－５．２は情報検索・文章作成・翻訳がより高速かつ高精度になり、数学やプログラミングなど複雑で長いタスクに必要な「人間の推論プロセス」の模倣能力も強化されているという。オープンＡＩはかつてＡＩ開発の圧倒的リーダーだったが、近年はグーグルやアンソロピックが相次いで新モデルを投入し、特にジェミニ３は推論力とコーディング性能で高い評価を受け、主要ＡＩランキングでもトップに立つなど競争が激化している。
こうした状況を受け、オープンＡＩのアルトマンＣＥＯは社内メモで「コードレッド」を宣言し、チャットＧＰＴの改良を急ぐようリソースの再配分を指示していた。
ＧＰＴ－５．２は、オープンＡＩがＡＩ開発基盤に１兆ドル超を投じる計画の中で、企業利用をさらに拡大し収益を高める狙いがあり、スプレッドシート作成やプレゼン資料作り、コード生成などで一段と高い付加価値を提供するとされる。
同モデルは本日から有料ユーザーへの展開が開始される。８月に投入したＧＰＴ－５は革新性への評価が割れ、１１月の５．１もまもなくジェミニ３の登場に掻き消された経緯があるが、アルトマンＣＥＯは米ＣＮＢＣとのインタビューで「ジェミニ３はわれわれが懸念したほどの影響はなかった」と述べ、来年１月にはコードレッド状態を脱し、「非常に強い立場に戻る」と自信を示した。
これを受けて本日のアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞は軟調な動きが見られている。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
