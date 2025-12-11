12月10日、音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）が、来年1月10日から3日間開催予定だったライブイベント『with MUSIC LIVE』の “初日だけ” 中止を発表した。その理由は「主催者の都合」だという。

「なぜ初日だけなのか、ファンも業界関係者も疑問を感じていますが、松岡昌宏さんが『ザ！鉄腕！DASH！！』の国分太一さん降板をめぐる日テレの “無説明” を明かしたばかりというタイミングもあり、注目が集まっています」（芸能記者）

『with MUSIC』は、34年ぶりにゴールデン帯に復活した音楽番組。有働由美子と松下洸平のコンビで昨年4月にスタートし、今年10月には番組初のライブイベント開催を発表、出演アーティストもあわせて明かされ、ファンの期待は高まっていた。

初日1月10日の公演には、Alexandros、sumika、Chilli Beans.、DISH//という4組のバンドが出演予定だったにもかかわらず、突然「初日だけ中止」という異例の措置が取られたのだ。

Xユーザーからは《1日目だけって珍しいな》《初日だけやらないってどういうこと？？？》《説明が足りていない気がする》など不満と困惑の声が相次いでいる。

音楽レーベル関係者も、この決定に首をかしげる。

「『集客不足やスタッフ不足が理由では』という憶測もありますが、アーティストは10月には発表済みですし、1日目に予定されていたメンツで集客難は考えにくい。

前日9日、同会場ではアイドルグループ『DXTEEN』ワンマンライブがあり、その準備があるからではという声も、単なる推測です。本来なら、事前準備の段階でそうした課題は解決されているはずなんです」

そんな『with MUSIC』は来年3月いっぱいをもって終了することが伝えられている。

「11月21日配信の『日刊スポーツ』が、視聴率不振を理由に同番組の打ち切りを伝えています。当初は有働と松下で始まった番組も、トークブロックの補強なのか、バイきんぐ小峠英二や平成ノブシコブシ吉村崇が不定期で参加するなど、迷走も見て取れました。

そもそも、好調とは言えない番組がなぜライブイベントを立ち上げたのか、その判断自体が謎です。ただ、今後も恒例イベントにするなら話は別です。視聴率を度外視して放送外収入を見込んで企画したのかもしれません」（前出・音楽レーベル関係者）

いずれにしても、日テレはまたも「説明回避」の道を選んでいるようだ。