眠気の残る表情のまま、パパのお見送りに出てきたワンコ。パパからママにLINEで送られてきた様子には、限界寸前の眠気と健気さが共存していたんだとか。

投稿は記事執筆時点で11万再生を突破し、「可愛すぎｗｗ」「愛おしい」などのコメントが寄せられています。

【動画：早朝、ママの代わりにパパをお見送りした犬→LINEで様子が送られてきて…あまりにも『愛おしい光景』】

朝のお見送りに現れたワンコ

TikTokアカウント「anadamikt」に投稿されたのは、眠気と戦いながらパパのお見送りをしているワンコのお姿。もこもこしたぬいぐるみのような毛並みが魅力的なワンコは、この日、ママの代わりにパパのお見送り役を担っていたそう。

廊下にちょこんと座るワンコは目が開ききっておらず、しぱしぱと瞬きが止まらない様子だったといいます。意識はまだ夢の中に残っているようなのに、それでもお見送りだけはしようと座り続ける姿は、なんとも健気で可愛らしいです。

眠いのに尻尾だけは…♡

眠そうな顔のワンコでしたが、パパが声をかけると、尻尾だけは元気にパタパタと動いていたといいます。眠気に負けそうなのに、パパの声にはしっかり反応。そんな愛くるしい姿を、どうしてもママにも伝えたかったのかもしれません。

やがてワンコは、ちょこちょこパパの足元へ寄っていったのだとか。眠気をこらえながらも必死にお見送りをしようとする光景からは、「行ってらっしゃい」という気持ちが滲んでいるよう。そんな愛おしすぎるワンコの姿は、多くの人の心をほっこり和ませたのでした。

別の日も…眠気と使命感のせめぎ合い

別の投稿では、飼い主さんたちの喧嘩を仲裁しようとしていたというワンコの姿も紹介されていました。しかしこの日も強烈な眠気に襲われていたようで、目が閉じかけてしまう様子が…。

それでもなんとかその場に参加しようとする使命感のようなものが漂っていて、思わずクスッと笑えます。姿勢は正して座り続けていたそうで、その義理堅さがまたなんとも微笑ましいもの。眠い表情のまま頑張って起きようとする仕草には、愛おしさがぎゅっと詰まっていたのでした。

投稿には「やばいかわいすぎる」「愛おしい♡」「眠過ぎてしぱしぱｗ」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「anadamikt」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。