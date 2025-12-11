WEST.の小瀧望が個人Instagramで、濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）とKing ＆ Princeの永瀬廉と撮影した『2025 FNS歌謡祭』第2夜（12月10日放送）のオフショットを公開した。

【写真】小瀧望と濱田崇裕、“かわいいかわいい後輩”永瀬廉の『FNS歌謡祭』オフショットなど①～③

■肩を組んで楽しそうに笑う3人の姿が公開

番組でWEST.は「ウェッサイソウル！」と山下達郎「クリスマス・イブ」のカバーを披露。King ＆ Princeは「HEART」と、DISH//と共に稲垣潤一「クリスマスキャロルの頃には」をカバーした。

小瀧は「2025 FNS歌謡祭 第2夜 ありがとうございました」というメッセージを添えて、斜め上から撮影したアップショットを公開。

さらに「かわいいかわいい後輩とも」と、永瀬が真ん中で小瀧と濱田の肩を組むオフショットも披露。小瀧はにっこり濱田もうれしそうにピースしている。ほか、グレーのジャケット、黄色のジャケットの衣装の小瀧のオフショットもポストしている。

「関西3人組仲良しでほっこり」「廉くん両手に花状態」「のんちゃんのドアップメロい」「茶髪似合ってる」などといったファンの声が続々と到着。

またWEST.とKing ＆ Prince、それぞれの公式Xでもメンバー全員のオフショットが公開されている。

■小瀧の衣装姿やドアップも！『FNS歌謡祭』オフショット

■WEST.『FNS歌謡祭』オフショット

■King ＆ Prince『FNS歌謡祭』オフショット