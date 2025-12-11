ガイナックス破産整理終了で42年弱の歴史に幕 庵野秀明「神村、ありがとう。そして、御苦労様でした」【コメント全文】
株式会社カラーの公式サイトが11日に更新され、代表取締役の庵野秀明より株式会社ガイナックスの破産整理が終わったことを報告した。法人として消滅し、42年弱の歴史に幕を下ろしたことに、これまでの思いを長文で伝えた。
【写真】ガイナックスとは無関係に…『エヴァ』綾波レイ等身大フィギュア
ガイナックスは1984年に設立され、アニメーション制作やゲームソフトの制作販売などを行ってきたが、2024年6月に破産を報告。当時の代表取締役・神村靖宏は「『新世紀エヴァンゲリオン』(現在は株式会社カラーが著作権を保有)などいくつかのヒット作にも恵まれましたが、2012年ごろから見通しの甘い飲食店経営、無計画なＣＧ会社の設立、運営幹部個人への高額の無担保貸付、投資作品の失注等、経営陣・運営幹部の会社を私物化したかのような運営により、経済状態が悪化していきました」と理由を明かしていた。
そんな中でカラーの公式サイトでは「2025年12月10日の官報掲載にありますように、アニメーション制作スタジオだった「株式会社ガイナックス」の破産整理が終わり、法人として消滅し、その42年弱の歴史を終えました。 創設期から20年以上籍を置き、今日まで株主として関わっていたものとして誠に残念な最後ですが、静かに受け止めています」と説明。
「まず、2019年、当時の代表取締役社長巻智博氏の逮捕を受け、弊社と共にガイナックス社の再建、後に整理に関わる業務に6年近く無償でご尽力を頂きました、関連各社の皆様に、感謝と敬意を申し上げます」とし、「各位のご協力を賜り、各作品の権利処理、権利譲渡、制作成果物等各種資料の譲渡に関しまして、正当な手続きをもって、各権利者やクリエイターに無事お戻しする事が叶いました。改めて、感謝致します。ありがとうございました」とこれまでの経緯を明かした。
「過去のガイナックスに関して、これまで公開していた話が世間に出せるほぼ全てですが、新たに残念だった事がありますので、この機に述べておきます。それは、旧経営陣体制下に於いて正当性を欠く権利移譲、資料譲渡が行われていた事です。これに伴い弊社は、当時の経営陣に対して民事訴訟を提訴し、令和5年1月20日に当方原告の主張を認め被告からの謝罪を受け入れる形で和解が成立しました」と伝えた。
また、破産整理に協力し「ガイナックスが新経営体制に変わった時、危機的な状況に陥っていた経営状況の把握、権利や資料の散逸防止を目的として、契約書類や取引に係るメール等の精査が行われ、弊社も最大債権者として調査協力を致しました」。
「その過程で、かつてガイナックス社の窮状を受け弊社が緊急融資を行った後の、返済に関するガイナックス社の不誠実さ、会社経営や制作資料保全に関する自社作品やスタッフに対する敬意に欠ける旧経営陣内の様々なやり取りを目の当たりにしました」。
「具体的には、元福島ガイナックス代表の浅尾芳宣氏や大学時代からの友人と思っていた山賀博之氏、武田康廣氏らが弊社や自分に対して行っていた様々な虚偽対応の実態、山賀社長（当時）からガイナックス社員への自身を入院中とかたる居留守指示、弊社を敵対視した文言、返済を不当に逃れるための画策等、これらを改めて知るに至り、怒りを通り越して悲しくなりました」と心境。
「彼らとは昔のような関係にはもう戻れないであろうことを改めて思い知り、心底残念に思います。 先の和解に会社として応じましたのも、彼らに関してこれ以上弊社の時間を割くことを望まなかったからです」。
「最後に、本来全うすべき多くの責務や債権者を置き去りにした旧経営陣が、「ガイナックス」という歴史あるアニメスタジオを自らの責任を取る事なく放棄した状態の中、関係各社の理解を得つつ、権利や資料の散逸を防ぎ継承し、債権者へ真摯に向き合い最後まで身を尽くし、その終焉を見届けてくれたガイナックス最後の代表取締役であり、大学時代からの友人である神村靖宏社長に、感謝致します」。
最後に「神村、ありがとう。そして、御苦労様でした」と記した。
