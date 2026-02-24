2026年2月23日、「エヴァンゲリオン」の完全新作シリーズの制作が発表され、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズの30周年を記念するイベント「EVANGELION：30＋； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が横浜アリーナで開催され、最終日となる23日のステージで完全新作シリーズが制作されることが発表された。「新世紀エヴァンゲリオン」は、庵野秀明氏が原作・監督を務めたオリジナル