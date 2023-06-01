エヴァンゲリオン公式サイトのリリース ©カラー©カラー／Project Eva.©カラー／EVA製作委員会 カラーは8日、2月に開催したエヴァンゲリオン作品30周年記念フェス「EVANGELION:30+；」で上映された、エヴァの短編アニメーション作品を、カラーの公式YouTubeチャンネルで公開した。 『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』短編アニメーション