宮崎駿監督と庵野秀明監督というアニメ界の巨匠のツーショットが3月13日にX上で公開され、話題を集めている。【写真】「こんなに印象変わる」ヒゲを“全剃り”した宮崎駿監督庵野監督が代表を務める映像制作会社のXアカウント「（株）カラー 2号機」にて、【先日、1年ぶりに二馬力（編集部注・宮崎駿監督の個人事務所でのちにスタジオジブリと合併）を訪ねました。宮さん（宮崎氏）は今も元気に好きな「絵」を自由に書いてま