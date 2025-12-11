寒い冬になってくると、掛け布団と一緒に毛布を使う人も多いのではないでしょうか。このとき、掛け布団の上に毛布を掛けるのが正解なのか、それとも掛け布団の下に毛布を敷くべきなのか迷ったことはありませんか。実際のところ、どちらが正しい使い方なのでしょうか。上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。

掛け布団の素材によって対応が異なる

Q.そもそも、冬の就寝時は掛け布団のほかに毛布を使った方がよいのでしょうか。

山本さん「掛け布団だけで寒さや冷えを感じる場合は、毛布を使っていただいてもよいと思います。ただし、とにかく温かくすればよいというわけではありません。

例えば、温かくしようと思ってたくさん掛け布団や毛布を重ねてしまうと、寝具の重みや厚みの影響で自然に寝返りを打つことが難しくなってしまうんですね。自然な寝返りは、姿勢を変えて体の圧力を分散させたり体温調節をしたりするという役割があり、質の高い睡眠にはなくてはならない行動です。

また、寒い季節になかなか寝付けないというケースの中には、深部体温が下がりにくい状態になっている可能性も考えられます。深部体温を徐々に下げるには、手足を中心に熱を逃がしていく状態にすることが理想ですが、寝具を重ね過ぎると熱の放出を妨げるので、体温調節がうまくいかなくなるという状態が起こってしまうんです。

冬場の寝具を見直すとなると、何枚も重ねていくという方向に考えてしまいがちですが、シーツなどの寝具を見直してみるというのもお勧めです。例えば、今使っている掛け布団のカバーをガーゼなどの柔らかくて冷たく感じにくい素材に変えるだけでも、冷たさが和らぐこともありますよ」

Q.毛布の使い方は、掛け布団の上に掛けるのが正しいのでしょうか。それとも、掛け布団の下に敷くのが正しいのでしょうか。

山本さん「これは掛け布団や毛布の種類によって変わってきます。ここでポイントになるのは、保温性、吸湿性、放湿性の3点です。

まず、掛け布団として羽毛布団をお使いの人は、羽毛布団自体が吸湿性、放湿性に優れているため、羽毛布団の上に毛布を掛けるという形がよいですね。反対に、掛け布団の素材がポリエステルなどの化学繊維の場合、毛布は掛け布団の下に敷いていただくのがお勧めです。

一方、素材の性質上、先述の保温性、吸湿性、放湿性といった機能は、天然素材の方が優れているんですね。ですから、ウールやカシミアなどの天然素材の毛布をお持ちの場合は、汗や湿気を吸収しやすいため、布団の下に敷いて肌に触れた状態でも問題ないんです。反対に、化学繊維の毛布はどうしても体温が上がって汗をかくことによって蒸れて、熱を外に逃がしにくくなってしまうため、『肌に触れないように上に敷く』といったように、それぞれの素材によって異なるという形になります」

Q.毛布の手入れ方法について、教えてください。1カ月に1回程度は洗濯をした方がよいのでしょうか。

山本さん「そうですね、毛布が直接肌に触れる状態で使われている場合、汗や皮脂などの汚れが直接付きやすいので、月に一度を目安に洗濯することをお勧めします。羽毛布団の上に掛けているなど、直接は肌に触れない状態で使っている場合でも、シーズンが終わる頃には一度洗濯をすると、次にまた使う季節が来たときに清潔に使うことができると思います。

注意点としては、素材によって洗い方に条件があることもあり、使用している製品の洗濯表示を見て、家庭で洗濯できるかどうかを確認してください。デリケートな素材のものなど、自宅で洗濯できない場合はクリーニングに出す必要があるため、それぞれの製品に合った方法でケアをしていただけると良いですね」

＊ ＊ ＊

掛け布団や毛布の素材によって、どのように敷くべきかが異なることが分かりました。現在使っている掛け布団や毛布の素材を一度確認し、正しい敷き方にすることで、睡眠の質がより高まるかもしれません。