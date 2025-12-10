使いやすさと安心感を両立

三菱自動車は2025年7月24日、主力軽ハイトワゴン「eKワゴン」の一部改良モデルを発表しました。同日に発売しています。

SNSなどには現在もさまざまなコメントが寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これが三菱の「軽ハイトワゴン」です！ 画像で見る（33枚）

三菱「eK」シリーズは2001年に登場しました。従来の軽自動車シリーズを一新させ、シンプルかつ高品位でベーシックなデザインや、高い経済性、豊富な収納などによる使い勝手を実現。

2020年11月末には、累計販売台数110万台を超え、継続的な支持を獲得しました。

なお当初は、スポーティモデルやクラシックデザインのモデル、クロスオーバー風など、バリエーションを拡大しましたが、現在は基本モデルのeKワゴンに加え、クロスオーバー風「eKクロス」、軽スーパーハイトワゴン「eKスペース」の3モデルをラインナップします。

このうちeKワゴンの現行型は2019年3月に発売された4代目。日産との合弁会社NMKVによる企画・開発のもと誕生し、日産では「デイズ」として販売しています。

新プラットフォームやパワートレインの採用や、先進運転支援システムの充実化など、クルマとしての熟成を図っています。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1650mm（2WD車）で、ホイールベースは2495mmです。

エクステリアは、「THE CUTE CHIC（キュート・シック）」をコンセプトに、飽きの来ない水平基調のグリルやシンプルな面構成で、落ち着いた上質な印象を与えます。ボディカラーにはドアミラーやピラーより上部を別カラーとしたおしゃれな2トーンも用意。

インテリアでは、ライトグレーをメインカラーとし、ボリューム感のあるシートを採用。すっきりとした前方視界も確保し、運転のしやすいさと安全性を両立しました。

パワートレインは最高出力52PS・最大トルク60Nmを発揮する660ccの3気筒エンジンとCVTの組み合わせで、駆動方式はFFを基本に4WDも用意します。燃料消費率（WLTCモード）は2WD車が23.2km／L、4WD車が21.0km／Lです。

先進安全装備としては全車に最新の予防安全パック「三菱e-Assist」を搭載。衝突被害軽減ブレーキシステムや踏み間違い衝突防止アシスト、車線逸脱警報システムなどが採用され、安心感を高めています。

2025年7月の一部改良では、先進安全装備の一部機能に関する法規対応が図られ、衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM）において、警告灯の制御および警告表示を変更・追加するなどの見直しが行われています。

同時に価格も変更され、4万6200円の値上げが実施されました。

ラインナップは変更なく、ベーシックな「M」と、オートエアコンや収納類の充実化、スマートキーなどを備える上級モデルの「G」の2モデルで、価格（消費税込）は、Mが146万8500円（4WDは160万500円）、Gが155万1000円（4WDは168万3000円）。

そんな新eKワゴンですが、SNSなどには実際にeKワゴンを所有しているユーザーなどから、さまざまなコメントが寄せられています。

「安くて手頃でいいですよ」「使い勝手がいいです。」「車はしばらくこれでいい」「これで十分ですね」など、必要にして十分なパッケージングが評価されているようです。

改良が行われてもエントリーモデルらしい手頃な価格は維持され、三菱の主力軽として引き続き、安定的な販売が見込まれます。