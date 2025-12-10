『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「クレーンゲームで“拳銃”流通 全国で約1万6000丁出回る」についてお伝えします。

中国製のプラスチックの拳銃。一見、子ども向けのおもちゃに見えますが…。

テレビ岩手 今野あさひ記者

「回収の対象となっているおもちゃの拳銃です。中に弾を込め、撃つことができます」

“おもちゃの拳銃”「リアルギミックミニリボルバー」は、本体も銃弾も本物の回転式の拳銃と同じつくり。実弾を込めれば殺傷能力があることが確認されていて、警察が回収を呼びかけています。

全国で出回っているのは約1万6000丁。その多くが、クレーンゲームの景品として流通しているというのです。

おもちゃの拳銃”は、島根県でも。

島根県警 組織犯罪対策課 藤田浩二次長

「まず銃身と弾倉が貫通している。2つ目は弾倉を出して弾を装塡（そうてん）することができる」

銃口がふさがっておらず、本物と同じように弾を込め、発射できるといいます。

島根県警 組織犯罪対策課 藤田浩二次長

「子どもがクレーンゲーム等の景品として持っている方がいると思うので、家族で確認して、あれば最寄りの警察署までお持ちいただきたい」