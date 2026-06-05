テレビ東京で5日、ドラマ25『わたしの相殺日記』（毎週金曜深0：52）がスタートする。地上波ドラマで単独初主演となるあのが、自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じる。【場面写真】布団にグダー…パジャマ姿のあのこのドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4