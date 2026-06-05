6月4日、テレビ東京が定例会見を開き、現在放送を休止している同局の人気番組『旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』について、再開に向けて本格的な準備に入りたいという意向を示した。このことが波紋を呼んでいる。「番組では、2月末のロケ中に、元サッカー日本代表の前園真聖さんがブランコに乗って靴を飛ばすチャレンジをおこなっているときに、転倒して全治6カ月の大けがを負いました。番組公式サイトでは、《事故は番組内