6月4日、俳優の太川陽介が「第67回交通文化賞」を受賞した。国土交通省でおこなわれた授賞式後の囲み取材で “盟友” について言及し、注目を集めている。交通文化賞は、公的活動や学術研究、芸術活動などを通じて、日本の交通文化の向上に貢献した人物を表彰するもの。太川は旅番組『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』（テレビ東京系、以下『バス旅』）を通じて、公共交通への理解・促進に寄与した功績を認められた。「囲み取材